不僅紅豆食府推出「吃到飽」方案，就連韓國男神玄彬來台都要夜奔造訪的小籠包名店「點水樓」，竟也額外推出吃到飽，限定林口店，推出四人套餐，價位3980元，其中的「原味小籠包」、「九層塔小籠包」與「XO醬小籠包」三款招牌小籠包可以無限量吃到飽。
南僑集團旗下的「點水樓」，以江浙料理和江南點心為主，每季會因為當季當令食材而更換約三成菜色。其小籠包的知名度，不亞於連鎖名店鼎泰豐，主打19褶的精緻外皮，硬是比鼎泰豐更多一褶。今年初玄彬來台參加活動，就特地朝聖，另外，還有韓國男神李鍾碩、武俠小說巨擘金庸都曾造訪過。
而點水樓林口店更於近日被網友於各大臉書社團爆出「竟然有小籠包吃到飽」活動，就連官網都找不到此消息，相當低調，《NOWNEWS今日新聞》致電點水樓詢問，業者表示的確有此活動，即日起低調開賣。此「小籠包吃到飽」方案，主打四人套餐，吃得到無錫排骨或是烤方等招牌大菜，另外，「原味小籠包」、「九層塔小籠包」與「XO醬小籠包」三款小籠包則可以無限量吃到飽。四人合菜價位3980元，等於每人約1000元，就能大菜、港點都吃飽飽。
🟡3980元的四人合餐內容：
▪️無限續點： 原味小籠包、九層塔小籠包、XO醬小籠包三款可無限續點。
▪️風味盆菜二款
▪️經典傳統點心「蟹殼黃」
▪️主菜「無錫排骨」、「點水烤方」二擇一
▪️海鮮料理「蟹粉豆腐煲」、「賽螃蟹」二選一；「生菜蝦鬆」、「油爆蝦」二選一
▪️另有炒鮮蔬、酸辣湯、心太軟、熱茶。
店家資訊：
點水樓 林口店
地址： 新北市林口區文化三路一段356號2樓
電話： 02-2608-6969
紅豆食府信義店推吃到飽每人868元 平日午餐限定
另外，知名上海菜餐廳「紅豆食府」則表示，信義店將比照之前敦南店也推出吃到飽活動，限定平日午餐時段，餐價為每人868元+10%，即日起推出至明（2026）年1月30日。
可享有近30道上海點心與經典料理吃到飽，像是上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包、小籠包都可以無限續點，更有四喜烤麩、醋溜川耳、涼拌小黃瓜、家常干絲、柚香蘿蔔片、銀絲海皮、紹興醉雞等小菜。
資訊來源：點水樓、紅豆食府
