扯鈴教練魯紀賢遭查出遭中共國台辦吸收，在台發展共諜組織，一審已被依《國家安全法》等罪判處有期徒刑10年6月。檢調持續追查後，發現魯紀賢不僅滲透軍方體系，還涉嫌行賄航空公司人員，刺探前總統蔡英文出訪行程等高度敏感資訊。台北地檢署今（26）日偵結，依收賄、洩密等罪嫌，將魯紀賢及相關涉案人員另案起訴。檢方指出，魯紀賢自2022年4月起，接受中共情治單位資金支持，利用線上遊戲、社群互動等方式，刻意接近具有軍職或軍中背景的網友，並鎖定經濟狀況不佳者下手。他先以飲宴招待、小額金錢報酬等方式建立關係，再逐步吸收為下線，要求對方利用既有人脈，持續拉攏軍中同袍或友人，擴大共諜組織規模。魯紀賢在成功吸收空軍第一聯隊退役女士官林楚崡（原名林明慧）後，除要求其提供軍中資訊外，還進一步指示林協助接觸其他對象。其後，魯紀賢還涉嫌行賄華航航機簽派員葛倉豪，並透過林楚崡再吸收空軍第七通信行管資訊中隊中士陳旻琪，形成跨軍、跨單位的情報蒐集管道。2023年3月至4月間，魯紀賢指示葛倉豪蒐集蔡英文進行「2023年民主夥伴共榮之旅」，出訪瓜地馬拉、貝里斯並過境美國期間的專機起降時間及機場相關資訊。葛倉豪遂以公務電腦登入華航內部系統，再以手機翻拍畫面方式，將相關資料回傳給魯紀賢。另在2022年11月間，魯紀賢與林楚崡則要求陳旻琪提供軍中內部資料。陳男利用公務電腦登入內部網站，下載並交付包括空軍松山基地指揮部112年度「精神戰力專案教育」具體作法、空軍戰術管制聯隊風險與危機管理執行內容，以及地面失事公報等文件，交由魯紀賢轉交中共情治人員。檢調進一步發現，魯紀賢取得相關公務與軍事機密後，並非透過一般通訊軟體傳送，而是使用外觀酷似「計算機」、實際具備加密傳輸功能的共諜資訊APP，將資料回傳給化名「王浩」、「孫建」的中共情資人員。對方再以地下匯兌方式支付報酬，由魯紀賢轉交下線。檢方查得，葛倉豪收受現金4萬5千元，陳旻琪則分別以現金與匯款方式收受共21萬5千元。偵訊期間，魯紀賢、林楚崡與陳旻琪坦承收賄犯行，魯紀賢與葛倉豪亦承認洩密事實。北檢認定，相關行為已嚴重侵害國家安全與社會信任，且涉案人員身分橫跨退役、現役軍人及航空專業人員，對軍紀、飛安及元首安全造成重大風險，情節重大。北檢因此依《貪污治罪條例》收賄罪、《國家安全法》對大陸地區洩露公務秘密罪嫌，起訴魯紀賢、林楚崡、陳旻琪與葛倉豪4人，並具體求處魯紀賢15年以上有期徒刑、林楚崡8年以上、陳旻琪7年以上、葛倉豪4年以上徒刑，以儆效尤。