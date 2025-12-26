我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師分享，曾有一名高血壓患者，平時有定時服用降血壓藥物，某次天冷聚餐後去泡湯，過程中感到頭暈，一急起身後竟昏倒在地，被緊急送醫治療。（圖／pexels）

服藥後又吃大餐 高血壓翁湯屋內昏倒

靜脈曲張泡湯會好？醫駁：恐越泡越腫

▲袁于婷醫師指出，靜脈曲張患者泡湯不僅無法消腫，反而會因「熱脹冷縮」原理使血管膨脹，導致更多血液堆積在下半身。（圖／Shutterstock ）

醫師提醒安全泡湯這樣做

天氣一冷，不少人會去「泡溫泉」希望能藉此提高體溫、加速循環並達到放鬆的效果。然而袁于婷醫師分享門診案例指出，曾有一名高血壓患者伯伯，平時有定時服用降血壓藥物。某次天冷與朋友聚餐後去泡湯，過程中感到頭暈，心急之下想趕快離開湯屋，結果因起身太快直接昏倒在地，被緊急送醫。醫師解釋，該名個案昏倒的主因在於多重因素疊加，患者本身服用高血壓藥，加上泡湯使血管放鬆擴張，導致血壓相對下降；此外，大餐後血液大量聚集在胃部幫助消化，造成腦部血流不足引發頭暈。當患者感到不適又突然站起來時，血液無法及時供應腦部，才會導致昏厥意外。醫師表示，正常沒有血管問題的人絕對可以泡湯，血管結構瓣膜是正常的情況下，不會因為泡個湯血管就壞掉，也不可能單純因為泡湯長出靜脈曲張。但三高的患者泡湯時就需要特別注意，因為泡湯時，血管會膨脹擴張，血壓相對會降下來，突然血壓下降，給心臟的血流不夠就很容易發生意外。此外，許多民眾誤以為泡湯能緩解靜脈曲張，但袁于婷醫師澄清，對於嚴重且未治療的靜脈曲張患者，泡湯不僅無法消腫，反而會因「熱脹冷縮」原理使血管膨脹，導致更多血液堆積在下半身。部分患者泡完後會覺得腳更腫脹不適，甚至出現局部發癢、皮膚發炎的情形，這類患者反而建議沖冷水較能改善症狀。1 泡湯前絕對不要大魚大肉，因大餐過後血液跑到胃裡面，容易造成血壓的改變。2 進入湯池要循序漸進，先從腳開始，然後再慢慢坐進湯池裡面。3 水溫不要超過40度，時間以15分鐘為限，15分鐘後一定要休息喝口水。4 水高度不要超過心臟，約在肚子即可。5 只要覺得頭暈目眩、心跳加速就要離開湯池，但不要馬上出去吹涼風。資料來源：