▲陳妍希（右）今年2月宣告離婚陳曉（左），生活重心擺回演藝事業與家庭。（圖／翻攝自新浪娛樂）

陳妍希9歲兒太像陳曉！聖誕節行程、新歡曝光

▲陳妍希po出9歲兒子的正面照（左），引發粉絲直呼：「像到爸爸了！」（圖／翻攝自陳妍希微博）

陳曉、陳妍希婚變、感情破裂！昔日恩愛超悲催

藝人陳妍希今年2月宣告離婚陳曉，9年婚姻玩完，震驚娛樂圈，恢復單身的她，生活重心擺回演藝事業與家庭上，昨（25）日聖誕佳節到來，陳妍希透過社群微博曬出近照，開心喊道：「聖誕節就是要和喜歡的人一起過」，同時附上9歲兒子的模樣，真面目引來不小討論，粉絲驚喜連連：「像到爸爸了！」、「聖誕快樂！兒子顏值超高！」陳妍希昨與宣云（Luna）、周揚青共度聖誕節，一起外出享用美食之外，在街上自拍、逛街，感受滿滿聖誕氛圍，陳妍希開心喊道：「聖誕節就要和喜歡的人一起過！」行程十分浪漫。特別的是，陳妍希也在社群罕見曝光兒子近照，畫面中，其兒子戴著墨鏡，穿著紅色毛衣、頭戴麋鹿頭飾，長相酷似爸爸陳曉，引來許多粉絲稱讚他的高顏值：「像到爸爸了！」成為另類焦點。今年2月陳曉、陳妍希證實離婚消息，被眼尖網友揪出早有端倪可循，去年8月陳妍希在杭州拍《狙擊蝴蝶》，被捕捉到她已將手上的婚戒取下，這1細節被認為是婚變的明顯徵兆，此外，知名中國直播主卓偉受訪時表示，從陳妍希的動作來看，或許代表她對這段婚姻已經「澈底絕望。」陳曉、陳妍希目前共同撫養家人，情感生活暫時空白，將重心擺往事業與個人，陳曉今年播出的戲劇有古裝劇《大生意人》、《雲襄傳2》，持續於各種角色、類型片突破，陳妍希作品則有《狙擊蝴蝶》、《親愛的仇敵》，日前更帶家人到洱海度假，邁向人生新階段，讓各界感到欣慰。