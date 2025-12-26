大谷翔平確定將續穿經典的16號戰袍。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本代表隊首波8人名單曝光！美日職棒強投集結

除了效力洛杉磯道奇的大谷翔平外，還包括教士左投松井裕樹、日本火腿王牌伊藤大海、巨人終結者翁田大勢、旅美左投菊池雄星、羅德投手種市篤暉、西武強投平良海馬，以及阪神中繼主力石井大智

為了尊重球員感受並確保陣容完整性，預計全隊30人的全貌將在明年1月中旬左右一次公開

▲火腿強投伊藤大海穿上日本武士全新球衣。（圖／取自日本火腿官方推特）

大谷翔平將續穿經典的16號戰袍，菊池雄星則選用17號。

▲值得關注的是，現年34歲的大聯盟強投菊池雄星將是職業生涯首度出戰經典賽。他感性表示：「非常高興能代表日本隊參賽。在隊中我屬於年長選手，會全力履行職責，為了日本隊的勝利傾盡全力。」（圖／美聯社／達志影像）

準備在明年3月世界棒球經典賽（WBC）挑戰二連霸的日本武士隊於今（26）日正式對外公布了第一波國家隊成員名單。除了早已表態參賽的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平外，首波名單鎖定投手戰力，共公布了8名強投陣容，其中包括首次參戰的菊池雄星以及石井大智，今年澤村賞得主伊藤大海也在首波公布的8人名單當中。值得一提的是，本次率先公布的是投手陣容，共有8人入選。，整體名單兼具旅外經驗與日職即戰力。井端監督對於野手與後續名單的公布時程也給出了明確回應。他解釋，由於目前仍有部分大聯盟球員尚未正式回覆，加上國內選手的調整與各球團間的溝通正在進行中，目前外界普遍看好山本由伸、今永昇太、千賀滉大以及剛轉戰美職的菅野智之能進入最終名單；野手部分則有鈴木誠也、吉田正尚、村上宗隆及岡本和真等強棒蓄勢待發。值得關注的是，現年34歲的大聯盟強投菊池雄星將是職業生涯首度出戰經典賽。他感性表示：「非常高興能代表日本隊參賽。在隊中我屬於年長選手，會全力履行職責，為了日本隊的勝利傾盡全力，也很期待在睽違已久的日本球迷面前投球。」此外，阪神虎隊的中繼悍將石井大智也首度入選。他坦言：「雖然感受到前所未有的壓力和不安，但能與眾多優秀選手並肩作戰感到非常榮幸。我會為了經典賽的連霸路貢獻一己之力，並以此作為自我成長的動力。」隨著首波名單公布，代表隊的背號也隨之定案。井端監督強調，雖然各國勁旅紛紛展現強大的參賽陣容，激戰在所難免，但日本隊已在為蟬聯冠軍做最後衝刺。日本職棒的選手預計於明年2月前往宮崎參與集訓，旅美球星的合流時間則尚待與各所屬球團協調。