2026年是60年一遇「丙午赤馬年」，火上加火的雙火格局帶來急躁與衝突變數。根據彰化鹿港大覺寺表示，2026年全年度天赦日共有6天，堪稱是「百無禁忌」的吉祥轉運日，命理專家菲菲老師則建議，2026年「馬、鼠、牛、兔、雞」4生肖犯太歲可以在天赦日祈福參拜，藉此化解霉運、平安度過2026年。
📍2026赤馬年是什麼？
在傳統的六十甲子紀年法中，丙午年每60年循環一次，上一次出現於1966年，下一次則剛好是2026年，其被稱為「赤馬年」或「紅馬年」，主要原因來自於天干「丙」和地支「午」，兩者同樣屬火，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，需特別留意五行調和。
📍天赦日是什麼？
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運。
📍2026年天赦日一次看！最強轉運吉日出爐
根據彰化鹿港大覺寺表示，天赦日又被譽為「百無禁忌」的吉祥日，是天地赦免罪愆、廣結善緣的殊勝時刻，2026年全年度天赦日共有六天，而天赦日的願力特別靈驗，建議在這些日子實踐戒殺、放生、布施、抄經等善行，承接天地的慈悲恩賜，為自己和家人開創更加光明的未來。
🟡國曆3月5日（四）／農曆1月17日
🟡國曆5月4日（一）／農曆3月18日
🟡國曆5月20日（三）／農曆4月4日
🟡國曆7月19日（日）／農曆6月6日
🟡國曆10月1日（四）／農曆8月21日
🟡國曆12月16日（三）／農曆11月8日
2026赤馬年「4生肖」犯太歲！天赦日誠心參拜化解厄運
根據命理專家柯伯成表示，2026丙午馬年木星進入馬這個生肖的對應位置，根據八字理論有四種狀況特別要注意，分別是沖、破、害、刑四種需要注意的年度狀況。而2026年犯太歲的生肖主要有以下4個：
🔴屬馬（值太歲/刑太歲）：運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非。
🔴屬鼠（沖太歲）：對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來的豔福絕對不是福。
🔴屬牛（害太歲）：和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化。
🔴屬兔（破太歲）：人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。
針對2026年犯太歲生肖，化解方式除了安太歲、點光明燈以外，命理專家菲菲老師表示，可在天赦日向上天赦罪祈福，適合清理舊債、舊物、舊恩怨，捐出不需要的物品，並誠心祈願化解。
資料來源：彰化鹿港大覺寺、柯伯成、菲菲老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。