▲三上悠亞曬出應景聖誕節比基尼美圖，請粉絲在應援前夕眼睛吃冰淇淋。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

聖誕比基尼美照先發 應援前寵粉暖場

▲除了辣照，三上悠亞也在IG限動曬出搞笑聖誕應景照，十分可愛。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

留言區全面淪陷 粉絲敲碗現場應援

▲三上悠亞在台北101聖誕樹前的美照，也引發粉絲熱議。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

三上悠亞真的超寵粉絲，在正式登場籃球應援前夕，她搶在聖誕節檔期於社群平台曝光一組比基尼美照，提前送上節日福利，被粉絲笑稱是：「應援前先請大家眼睛吃冰淇淋！」畫面中她戴著白色毛絨聖誕帽、白色比基尼，搭配聖誕樹背景入鏡，整體造型既應景又火辣，瞬間引爆討論，也成功替即將到來的公開應援活動提前暖身，吸引超過4.5萬粉絲按讚，話題度持續攀升。明（27）日是三上悠亞第一次在台灣應援，她在聖誕節前夕無預警於社群平台釋出一組應景美照，立刻引爆粉絲暴動，畫面中她戴著白色毛絨聖誕帽，搭配同色系造型，在藍白色聖誕樹前入鏡，整體氛圍宛如冬日雪景般夢幻，既有節慶感又不失她一貫的性感風格，照片曝光後短時間內吸引大量轉發與留言，許多網友直呼「根本是提前發送的聖誕禮物」，也讓話題迅速在各大社群平台延燒。從釋出的照片可見，三上悠亞選擇以白色蕾絲內搭為主軸，搭配毛絨手套與精緻飾品，造型簡約卻極具存在感，她對著鏡頭露出無辜又帶點誘惑的神情，視覺衝擊力十足，不少粉絲留言表示「完全是眼睛吃冰淇淋」、「這組照片太犯規」，即便只是靜態畫面，仍能感受到她強大的個人魅力與鏡頭掌控力，再次證明她即使轉換跑道，人氣依舊居高不下。照片發布後，留言區瞬間湧入各國粉絲朝聖，不只中文留言刷滿版，日文、韓文與英文祝福也接連出現，足見她的國際影響力，有粉絲感性寫下「謝謝妳讓聖誕節變得更美好」，也有人迫不及待喊話：「明天就要看到本人了！」事實上，三上悠亞這組美照也被視為正式登場前的暖身，成功替即將到來的公開應援活動提前炒熱氣氛。三上悠亞將於明天正式現身前進台中，登上台灣職籃夢想家的應援舞台，這次選在聖誕節檔期前夕釋出性感又不失甜美的照片，被外界解讀為「貼心寵粉」，在正式登場前，先請粉絲們眼睛吃冰淇淋，也讓不少人更加期待她的現場表現，隨著活動倒數，她的每一則動態都成為關注焦點，明天的亮相是否再掀話題，也讓外界拭目以待。