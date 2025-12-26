近期音樂圈風波不斷，先是朱孝天與F4鬧分家，進而大戰所屬相信音樂；而新生代歌手王ADEN則於校園演唱中，面對熱情女學生，事後態度偏頗，慘遭輿論炎上，對此，時事針砭家、網紅「鬼才阿水」透過社群Threads指出朱孝天、王ADEN事件鬧得沸沸揚揚，均是2人作品聲量遠超過個人能力與底氣，「朱孝天跟王ADEN都證實了一件事情，當一個人擁有超過能力的舞台跟支持後，會造成多可怕的後果。」
鬼才阿水昨於社群Threads發文指出，「朱孝天跟王ADEN都證實了一件事情，當一個人擁有超過能力的舞台跟支持後，會造成多可怕的後果。」認為2人有著共同點，便是作品聲量遠超過個人能力與底氣，才會使得輿論如滾雪球般愈滾愈大。
另外，陳沂也針對王ADEN提出個人觀點，「王也不是犯什麼天大的錯，就是身為偶像情緒控管不佳而已。搞成這樣，我覺得壓力最大的反而是從頭到尾都無辜的女學生。」反而更多人因此事知曉王ADEN為何，對他來說也算是因禍得福。
回顧朱孝天風波，他先是與F3分道揚鑣，接著開始對相信音樂、五月天阿信控訴諸多未經證實的消息，引發對方怒火中燒，揚言提告，昨深夜，朱孝天態度180大轉變，發布聲明道歉，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」
至於王ADEN校園演唱事件，他在表演過程中，1名女學生突發跑上台熱舞，王ADEN一臉無奈蹲在旁邊，畫面引起瘋傳，事後他拍攝影片緩頰，卻被批評公開指責對方，輿論爆發，使其2場跨年活動遭到腰斬，王ADEN再次道歉，表示拍影片本意是檢討自己，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。」
🔺資料來源－
王ADEN臉書、朱孝天微博、鬼才阿水Threads、陳沂臉書
