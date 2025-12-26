紐約的黃金期貨交易價格今年飆升近 71%，創下46年以來最佳年度漲幅表現，其他貴金屬表現也大放異彩，漲勢更是超過黃金，包含白銀、鉑金和鈀金等貴金屬都超過100%。
根據CNN報導，黃金期貨今年飆升近 71%，上一次黃金表現如此強勁，是在前美國總統卡特（Jimmy Carter）在任時，當時中東危機爆發、通膨飆升，且美國正處於能源危機之中。
今年以來，關稅扭轉了國際貿易現況，俄烏戰爭持續，以色列與伊朗之間爆發摩擦，美國在委內瑞拉海岸扣押油輪。在充滿不確定性的時期，投資者會轉向黃金等避險資產。因黃金被視為具有韌性的投資標的，投資者預期在危機期間、通膨激增或貨幣貶值時，黃金仍能保有其價值。
世界黃金協會（World Gold Council）資深市場策略師卡瓦托尼（Joe Cavatoni）表示，「不確定性仍是全球經濟的定義特徵。在這種環境下，黃金作為多樣化的戰略投資工具，以及穩定的吸引力，便會逐漸轉強。」
對某些投資者而言，黃金的缺點是不像債券那樣會支付利息，不會產生任何收入，但當聯準會（Fed）如過去幾個月那樣降息時，債券收益率往往會下降，這使得黃金更具吸引力。
今年年初，黃金期貨交易價格約為每盎司 2,640 美元。本周攀升至每盎司 4,500 美元以上的歷史新高。摩根大通（JPMorgan Chase）的分析師預計，2026 年價格將升至每盎司 5,000 美元以上。
黃金今年 71% 的漲幅遠超標普 500 指數（S&P 500）的18%。而在 2024 年，黃金期貨上漲了 27%，標普 500 則上漲了 24%。同時，對聯準會 2026 年降息的預期，支撐了金價的上漲。美元走弱也有助於推高價格，因為這使得國際投資者購買黃金的成本相對降低。
黃金珠寶商和持有金飾的人正從高金價中獲益。而這股「淘金熱」不僅因美國人在好市多（Costco）搶購金塊推動，各個國家更是在以「噸」為單位購入黃金。
貨幣研究協會（Currency Research Associates）執行長林達爾（Ulf Lindahl）表示，中國央行增加黃金儲備的主要原因之一，是為了減少對美債和美元等美國資產的依賴，這種轉變在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後變得明顯。
除了黃金之外，其他貴金屬表現同樣強勢，白銀期貨今年飆升了驚人的 146%，鉑金期貨上漲近 150%，鈀金期貨則上漲了 100%。
美國投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）投資組合經理卡亞（Hakan Kaya）認為，對投資者而言，貴金屬是面對日益不確定性世界的對沖手段，且這種趨勢可能會持續，他預計金價在 2026 年將繼續上漲。隨著各國央行增加黃金儲備，市場上流通的金條可能會減少。普通投資者需求的增加，加上供應量的減少，可能會導致價格進一步走高。
米勒塔巴克公司（Miller Tabak + Co）的首席市場分析師馬利（Matt Maley）指出，對政府鉅額赤字和債務負擔的擔憂，也有助於提振對貴金屬的需求，「隨著投資者對這些問題的認識日益加深，他們已將黃金視為避風港。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年以來，關稅扭轉了國際貿易現況，俄烏戰爭持續，以色列與伊朗之間爆發摩擦，美國在委內瑞拉海岸扣押油輪。在充滿不確定性的時期，投資者會轉向黃金等避險資產。因黃金被視為具有韌性的投資標的，投資者預期在危機期間、通膨激增或貨幣貶值時，黃金仍能保有其價值。
世界黃金協會（World Gold Council）資深市場策略師卡瓦托尼（Joe Cavatoni）表示，「不確定性仍是全球經濟的定義特徵。在這種環境下，黃金作為多樣化的戰略投資工具，以及穩定的吸引力，便會逐漸轉強。」
對某些投資者而言，黃金的缺點是不像債券那樣會支付利息，不會產生任何收入，但當聯準會（Fed）如過去幾個月那樣降息時，債券收益率往往會下降，這使得黃金更具吸引力。
今年年初，黃金期貨交易價格約為每盎司 2,640 美元。本周攀升至每盎司 4,500 美元以上的歷史新高。摩根大通（JPMorgan Chase）的分析師預計，2026 年價格將升至每盎司 5,000 美元以上。
黃金今年 71% 的漲幅遠超標普 500 指數（S&P 500）的18%。而在 2024 年，黃金期貨上漲了 27%，標普 500 則上漲了 24%。同時，對聯準會 2026 年降息的預期，支撐了金價的上漲。美元走弱也有助於推高價格，因為這使得國際投資者購買黃金的成本相對降低。
黃金珠寶商和持有金飾的人正從高金價中獲益。而這股「淘金熱」不僅因美國人在好市多（Costco）搶購金塊推動，各個國家更是在以「噸」為單位購入黃金。
貨幣研究協會（Currency Research Associates）執行長林達爾（Ulf Lindahl）表示，中國央行增加黃金儲備的主要原因之一，是為了減少對美債和美元等美國資產的依賴，這種轉變在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後變得明顯。
除了黃金之外，其他貴金屬表現同樣強勢，白銀期貨今年飆升了驚人的 146%，鉑金期貨上漲近 150%，鈀金期貨則上漲了 100%。
美國投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）投資組合經理卡亞（Hakan Kaya）認為，對投資者而言，貴金屬是面對日益不確定性世界的對沖手段，且這種趨勢可能會持續，他預計金價在 2026 年將繼續上漲。隨著各國央行增加黃金儲備，市場上流通的金條可能會減少。普通投資者需求的增加，加上供應量的減少，可能會導致價格進一步走高。
米勒塔巴克公司（Miller Tabak + Co）的首席市場分析師馬利（Matt Maley）指出，對政府鉅額赤字和債務負擔的擔憂，也有助於提振對貴金屬的需求，「隨著投資者對這些問題的認識日益加深，他們已將黃金視為避風港。」