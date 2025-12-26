今（26）日表示，大陸冷氣團持續影響台灣，玉山北峰今天清晨6時28分至38分降雪，稍早中午12時38分至下午1時20分又降雪將近1小時，目前也持續下雪中，可以看出已有一層積雪。根據氣象署資料顯示，目前玉山溫度零下2度，體感溫度零下8度。
玉山中午12時38分至下午1時20分降雪將近1小時，目前地面已被雪完全覆蓋，且持續下雪中，而今日也是玉山今年第3次降雪。目前玉山溫度零下2度，體感溫度零下8度。
氣象署表示，明（27日）雖大陸冷氣團減弱，不過中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。
氣象署預報指出，今（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。
在降雨方面，今日水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。
明（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。