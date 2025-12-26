強冷氣團近日襲台，暖暖包成了眾人禦寒的必備小物，家醫科醫師陳欣湄昨（25）日在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文表示，已開封但暫時不用的暖暖包，可放入夾鏈袋並擠出空氣，讓發熱反應暫停，使用天數得以拉長。若想讓身體快速回暖，暖暖包隔著衣物貼在腳底效果最佳，其次則是腹部與腰部，能幫助全身血液循環、提升保暖效率。
暖暖包貼腳底最有效：直接暖全身！腹部、腰部也建議
陳欣湄昨日發文分享，日本電視台節目曾在10度的環境下進行實驗，將暖暖包分別貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝與腳底，靜置30分鐘後以熱像儀量測體表溫度。結果顯示，腹部與腳底的暖身效果最明顯，其中又以腳底最能帶動全身回暖。
陳欣湄解釋，保暖原理是因為腳底血管密度高、皮下脂肪較薄，暖暖包貼在此處能有效加熱血液，再透過循環將熱能傳送至全身。若暖暖包數量有限，可優先貼腳底，其次再考慮腹部或腰部。
暖暖包怎麼暫停發熱？「放夾鏈袋」延長使用天數
那麼該如何延長暖暖包的使用時間呢？陳欣湄指出，暖暖包之所以會發熱，是因內容物中的鐵粉與空氣中的氧氣作用，產生類似「生鏽」的反應並釋放熱能。
若暖暖包已開封但暫時不用，可放進密封的夾鏈袋中，盡量擠出袋內空氣後封口，減少與氧氣接觸，發熱反應就會逐漸「暫停」。等到需要使用時再取出，暖暖包便會重新升溫。實測發現，這種斷斷續續的使用方式，總發熱時間與標示相近，但實際可使用的天數會明顯延長。
用暖暖包小心低溫燙傷！3類人要更小心
不過，陳欣湄提醒，雖然多數暖暖包表面溫度約在40至50度，看似不高溫，但若長時間貼在同一部位，仍可能造成低溫燙傷，尤其長者、糖尿病患者或周邊神經較不敏感的人，更可能「燙傷卻不自覺」。
陳欣湄建議，使用時務必隔著衣物，避免直接接觸皮膚，同一部位連續使用最好控制在30分鐘內，睡覺時最好避免使用，也不要同時搭配電毯、暖氣或熱水袋等其他熱源。一旦出現灼熱、刺痛、皮膚明顯變紅或起水泡，應立即移除並評估就醫。
資料來源：臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」
