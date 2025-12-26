中央氣象署今（26）日表示，受到大陸冷氣團來襲影響，玉山北峰今天清晨降雪，雖然沒有覆蓋地面、沒有雪深，但薄薄一層雪白美景依舊。根據氣象署資料顯示，今晨玉山最低溫達到零下5.5度。此外合歡山、太平山也下起了冰霰。整理線上追雪即時影像連結，上班族也能先在電腦前過過乾癮。
氣象署指出，今明兩天是入冬最強冷氣團來襲，週末如果溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，想追雪的民眾可以留意。但要提醒想上山追雪的民眾，部分路段會有下雪管制，且輪胎沒有加掛雪鏈無法進入。
綜合網友資訊目前追雪、冰霰地點：
合歡山區域：武嶺、昆陽、松雪樓、合歡山莊
太平山區域：台14甲、思源啞口
玉山區域： 塔塔加、排雲山莊
📍合歡山武嶺亭即時影像（連結直接點）
📍合歡山莊雪厚標尺即時影像（連結直接點）
📍合歡山遊客服務中心即時影像（連結直接點）
📍太平山即時影像（連結直接點）
📍玉山 排雲登山服務中心（連結直接點）
📍即時監視影像（連結直接點）
雪、冰霰、霜與霧淞差別是什麼？
根據中央氣象署說明，雪、霰、霜與霧淞都是「固態水」也就是冰，只是因為形成過程不同，因而出現不同名稱。
天空降下的雪、冰霰
雪成因：氣態變固態，雲中的氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），氣態直接轉固態，一層層堆疊而成。結構上具有規則的結晶構造，如六角形、扇狀、針狀等。
冰霰成因：液態變固態，雲中的過冷水滴，低於0度但未結冰的水，接觸到冰晶或塵埃時，瞬間凍結成冰粒。 沒有結晶構造，呈球粒狀或圓錐狀，質地比雪鬆散、容易裂解，掉落速度比雪快。
地面結成的霜、霧淞
霜成因：氣態變固態，空氣中的水氣遇到低於零度且低於霜點的物體表面，直接凝華成冰。 通常發生在晴朗無風或微風的夜晚，外觀片狀或樹枝狀。
霧淞成因：液態變固態，過冷水滴為主的霧氣，隨風吹動碰到物體如樹枝表面而凍結。任何時間皆可發生，通常需伴隨空氣流動，將霧氣帶到物體上。 雖然外觀常與霜相似，但霧淞密度較大、質地較硬，是由分散的冰粒構成。
資料來源：中央氣象署
