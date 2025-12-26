春節連續假期倒數不到兩個月，可樂旅遊表示，2026年春節連假期間因機位供給穩定，整體團費價格未出現明顯漲幅，部分商品優惠價甚至比2025年春節下修近萬元，可樂旅遊即日起再加碼推出馬年春節旅遊商品清倉優惠，主打免請假、全程無自費，飛韓國首爾團體行程每人最低只要2萬1900元起，搶攻春節出遊晚鳥商機。
可樂旅遊推出馬年春節旅遊商品清倉優惠，韓國主打「清州首爾5日」2萬1900元起，2月17日（初一）出發免請假、全程無自費，走訪韓國最大水原星空圖書館、小法國村、龍309吊橋等景點。也有「釜邱5日」，同樣於2月17日出發，每人2萬1999元起，漫遊慶州古都，再到慶州世界主題樂園。或者「釜山賀歲年夜飯4日」，2月14日出發，特別安排「紅油短中華料理」圍爐饗宴，還有巨無霸澎派海鮮鍋、蔘雞湯、烤肉吃到飽等美食，每人3萬4500元起。
日本環球影城5日遊 含新春包場團費3萬888元起
至於國人最愛的日本，推薦「關西日本環球影城5日」，獨家安排於日本環球影城舉辦THE SHOW TIME新春包場派對，與喜歡的卡通人物一起拍照留念，2月出團每人3萬888元起。「北海道三大蟹三溫泉5日」入住3晚日式溫泉飯店，體驗雪盆戲雪、堆雪人、打雪仗等雪上活動，大啖三大蟹吃到飽。
若想去溫暖的東南亞避寒，「宿霧雙跳島浮潛5日」2月13日出發2萬9800元起，體驗菲律賓特有的螃蟹船跳島浮潛，再到歐斯陸與鯨鯊近距離接觸。「泰國曼芭奢華五星5日」2月20日出發3萬9999元起，保證入住一晚曼谷奢華五星飯店及3晚芭達雅五星飯店，行程中還安排泰式古法按摩放鬆身心。
台中到富國島團費3萬2800元起 高雄到沖繩團費3萬800元起
台中出發也有優惠，「富國島自由行4日」2月14日出發3萬2800元起，全程入住五星希爾頓格芮飯店，特別贈送Kiss of the Sea海洋之吻水舞燈光秀及除夕當天飯店自助晚餐，另有團體行程可以選擇。「台中出發沖繩4日」2月13日出發3萬3800元起，在糸満漁市場品嘗最新鮮的海鮮，瀨長島屋台村喝咖啡看海景。
高雄出發商品則有「沖繩自由行4日」2月14日出發3萬800元起。「首爾滑雪趣5日」2月19日出發2萬5800元起，安排一日滑雪體驗。「曼谷5+1日」2月19日出發3萬4800元起，安排丹能莎朵、綠山動物園、水中屋咖啡廳、ALL STAR全明星夜遊船等熱門行程。
易遊網公布過年春節機票買氣漲2成 攜手星宇航空訂機票下殺7折起
至於易遊網則公布，根據機票銷售數據，明（2026）年春節過年的機票買氣較今年成長超過2成，從熱銷航點排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，光日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座。
易遊網還與星宇航空攜手推出「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起。精選22個人氣航點，包含神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、香港、曼谷、清邁、胡志明市、河內、富國島、宿霧、克拉克、吉隆坡、新加坡、雅加達、馬尼拉、西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山與鳳凰城，涵蓋日本、東南亞與北美航線。
▲易遊網表示，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，多數台灣人喜愛到日本旅遊。（圖／記者葉盛耀攝）
資料來源：可樂旅遊、易遊網
