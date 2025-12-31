我是廣告 請繼續往下閱讀

教育部公布2026年教育六項新制，包括放寬弱勢學生海外唸書助學金申請資格，同時30歲以上國民也受惠，也擴展「第三人生大學」變成「無界大學」，讓更多人可以透過系統化及正規的學習管道更新知識與技能。「青年百億海外圓夢基金計畫」自115年起增設「圓夢助力方案」，針對15歲至未滿18歲（或現就讀高中職滿18歲）的低收、中低收入戶、偏鄉、原民或特殊境遇學生提供經費支持。第一梯次報名在114年11月3日至12月31日辦理，第二梯次為115年2月23日至4月7日，預計115年4月至12月期間執行。為讓更多家庭經濟情況較為不利的學生擁有出國交換或實習的機會，自115年1月1日起，放寬「學海惜珠」計畫申請門檻，符合「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格，或父母領有身心障礙證明者，皆可提出申請。「青年生涯領航計畫」114 年11月開始接受，高中職應屆畢（肄）業生，報名到至115年2月28日截止，115年8月起正式執行。除了每月新台幣1萬元的實踐獎金外，還有職場歷練獎金及專業認證獎金，兩年期滿總獎金最高可領28.5萬元，減輕經濟壓力。配合敬軍優惠活動，教育部調整「大專校院學生校內住宿補貼計畫」。自115年 2月1日起，現役軍人子女在校內住宿的補貼金額，將由每學期新台幣5,000元提高至7,000元，減輕軍人家庭子女教育負擔。因應超高齡社會需求，教育部將在115學年度推動「30+ 無界大學試辦計畫」，針對30歲以上國民，提供系統化與正規的學習管道，以更新專業知識與技能，發揮專長並提升再就業或社會參與能力。教育部即日起至115年12月，委請國立圖書館及地方政府辦理「圖書館結合家庭教育試辦計畫」，透過圖書館串聯學校與家庭教育中心，整合在地資源，推動跨世代共讀與家庭共學，將圖書館轉型為社區家庭教育推廣據點。