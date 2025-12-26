一名網友在Threads分享「會員制無菜單料理」體驗，1小時內吃遍前菜到甜點共18道，菜名高級、內容豐富，主菜還有雞腿、雞胸與魚肉，吸引破百萬人朝聖。沒想到內行人一眼看穿，其實地點正是台中好市多，餐點也全是試吃品發放，經過原PO巧妙包裝後笑翻全網。而過去美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」也點出關鍵時段，好市多晚間接近打烊前試吃份量特別大，背後原因是避免食物浪費，不少老會員直言：「晚上逛好市多，真的能吃到飽！」
好市多「會員制無菜單料理」狂吃18道！160萬人一看笑翻
一名女網友昨（25）日在Threads分享一段特別的用餐體驗，形容自己帶朋友前往一間「會員制無菜單料理餐廳」，從前菜、開胃菜、沙拉、湯品、主食、飲料到飯後甜點，短短1小時內連吃18道料理，主菜還包含雞腿、雞胸、鱸魚等，每一道的份量都不多，內容卻相當豐盛，讓她大力推薦這套行程。
貼文曝光後迅速吸引大量網友朝聖，瀏覽次數突破160萬。不過，很快就有內行人發現，這間所謂的「會員制餐廳」，其實就是台中好市多，所有餐點都是試吃品。
原PO甚至換算「套餐價格」，將會員年費1350元平均到每月約113元，再加上實際購買的濃湯、烤雞腿、沙拉等加價項目約460元，等於每人平均不到300元，就能完成一套「18道無菜單」，更讓網友直呼划算。
不少網友見狀笑翻，「除了擺盤不行，份量真的跟法餐差不多」、「名字取得像1800元無菜單」、「這比AA制還猛」、「我宣佈2025年度客家人大賞非你莫屬」。
內行都晚上逛好市多！老會員認證：真的會被餵飽
許多人看了也直呼羨慕，「為什麼你們的好市多有那麼多試吃」、「跪求分店跟時段」、「每次看到試吃排隊就放棄，你們太強」、「這樣一輪真的會吃飽」、「原來好市多的真身是餐廳，學到了」。
事實上，好市多「試吃吃到飽」的關鍵，早就被老會員點破。過去美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」曾拍片比較「好市多閉店前與白天的試吃差別」，只見接近打烊時，店員大聲喊著「泡芙、大理石麵包、銅鑼燒、芒果奶酪」，試吃份量幾乎都是整大塊，與白天僅切成小方塊形成強烈對比。
當時不少老會員現身說法，「因為開封後沒發完也不能留，晚上給得特別豪爽」、「9點多去，壽司一整塊狂發」、「晚上逛好市多真的會被餵飽」、「這也是為了不浪費食物，很棒的政策」，還有人拿到完整三明治、超大塊提拉米蘇蛋糕等，讓不少網友默默把逛好市多的時間，改成了晚上。
Threads、美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」
Threads、美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」