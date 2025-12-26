我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北耶誕城即將進入尾聲，本週末將登場新北青年耶誕趴、2025鬥豔時尚耶誕秀兩大活動。（圖／取自我的新北市臉書 www.facebook.com/myntpc）

▲新北耶誕城即將進入尾聲，本週末將登場新北青年耶誕趴、2025鬥豔時尚耶誕秀兩大活動。（圖／取自我的新北市臉書 www.facebook.com/myntpc）

「2025新北歡樂耶誕城」系列活動來到尾聲！由新北市青年局、教育局舉辦的「YOUTHMAS青年耶誕趴」、「鬥艷時尚耶誕秀」兩活動將於明（27）日、後（28）日登場。其中「YOUTHMAS青年耶誕趴」更將有交換禮物、陌生餐桌等活動，並邀請人氣樂團演唱。《NOWNEWS》整理表演卡司、節目表等資訊一次看。🟡YOUTHMAS青年耶誕趴：新北市青年局表示，12月27日將於新北耶誕城耶誕樹下打造主題派對，舞台節目包含脫口秀、樂團、街舞、歌唱與DJ等，還有交換禮物小聚會及扭蛋活動，現場設有拍貼機、沉浸式包廂及青創美食市集等。時間：2025年12月27日(六) 14:00-21:00地點：新北市民廣場多元主舞臺表演節目表：14:40 2025負能量結業式-看我笑話工作室16:00 好樂團GoodBand17:00 溫蒂漫步Wendy Wander18:00 怕胖團PAPUN BAND19:00 新北冠軍就是主秀-宋楚琳、DJ Mr.K開放時段：活動全時段參加方式：以100元的全新禮物，交換扭出你的專屬耶誕禮物開放時段：每半小時換場參加方式：市集每人消費滿300元即可入場活動說明：8個陌生人、1張餐桌、60分鐘的共享時光，戴上面具或夜光配件，一場耶誕奇遇就要開始。主題穿搭：午後面具場→15:00、16:30；夜光派對場→18:00、19:30活動內容：每場限額8人，遊戲破冰、免費餐點、禮物交換、派對挑戰現場候補：活動10分鐘前開放，須備妥「價值約100元的全新小禮品（需包裝）」▪️入場方式：市集消費滿300元/人，即可入場換場時間：活動期間每半小時換場，讓大家都有機會體驗（14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30）時間：114/12/28(日) 18:00-20:30地點：新北市民廣場時程表：18:00耶誕城光雕秀18:05時尚登臺歡樂展演18:20高中職聯合展演