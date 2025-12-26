「2025新北歡樂耶誕城」系列活動來到尾聲！由新北市青年局、教育局舉辦的「YOUTHMAS青年耶誕趴」、「鬥艷時尚耶誕秀」兩活動將於明（27）日、後（28）日登場。其中「YOUTHMAS青年耶誕趴」更將有交換禮物、陌生餐桌等活動，並邀請人氣樂團演唱。《NOWNEWS》整理表演卡司、節目表等資訊一次看。
🟡YOUTHMAS青年耶誕趴：
新北市青年局表示，12月27日將於新北耶誕城耶誕樹下打造主題派對，舞台節目包含脫口秀、樂團、街舞、歌唱與DJ等，還有交換禮物小聚會及扭蛋活動，現場設有拍貼機、沉浸式包廂及青創美食市集等。
時間：2025年12月27日(六) 14:00-21:00
地點：新北市民廣場
多元主舞臺表演節目表：
14:40 2025負能量結業式-看我笑話工作室
16:00 好樂團GoodBand
17:00 溫蒂漫步Wendy Wander
18:00 怕胖團PAPUN BAND
19:00 新北冠軍就是主秀-宋楚琳、DJ Mr.K
🟡「驚喜扭蛋盒-交換禮物區」活動
開放時段：活動全時段
參加方式：以100元的全新禮物，交換扭出你的專屬耶誕禮物
🟡「好聊好座-陌生餐桌區」活動
開放時段：每半小時換場
參加方式：市集每人消費滿300元即可入場
活動說明：
▪️線上報名
8個陌生人、1張餐桌、60分鐘的共享時光，戴上面具或夜光配件，一場耶誕奇遇就要開始。
主題穿搭：午後面具場→15:00、16:30；夜光派對場→18:00、19:30
活動內容：每場限額8人，遊戲破冰、免費餐點、禮物交換、派對挑戰
現場候補：活動10分鐘前開放，須備妥「價值約100元的全新小禮品（需包裝）」
▪️現場體驗：「好聊好座」約幾個好友共享溫馨時光
入場方式：市集消費滿300元/人，即可入場
換場時間：活動期間每半小時換場，讓大家都有機會體驗
（14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30）
🟡「2025鬥豔時尚耶誕秀」活動
時間：114/12/28(日) 18:00-20:30
地點：新北市民廣場
時程表：
18:00耶誕城光雕秀
18:05時尚登臺歡樂展演
18:20高中職聯合展演
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市青年局表示，12月27日將於新北耶誕城耶誕樹下打造主題派對，舞台節目包含脫口秀、樂團、街舞、歌唱與DJ等，還有交換禮物小聚會及扭蛋活動，現場設有拍貼機、沉浸式包廂及青創美食市集等。
時間：2025年12月27日(六) 14:00-21:00
地點：新北市民廣場
多元主舞臺表演節目表：
14:40 2025負能量結業式-看我笑話工作室
16:00 好樂團GoodBand
17:00 溫蒂漫步Wendy Wander
18:00 怕胖團PAPUN BAND
19:00 新北冠軍就是主秀-宋楚琳、DJ Mr.K
開放時段：活動全時段
參加方式：以100元的全新禮物，交換扭出你的專屬耶誕禮物
🟡「好聊好座-陌生餐桌區」活動
開放時段：每半小時換場
參加方式：市集每人消費滿300元即可入場
活動說明：
▪️線上報名
8個陌生人、1張餐桌、60分鐘的共享時光，戴上面具或夜光配件，一場耶誕奇遇就要開始。
主題穿搭：午後面具場→15:00、16:30；夜光派對場→18:00、19:30
活動內容：每場限額8人，遊戲破冰、免費餐點、禮物交換、派對挑戰
現場候補：活動10分鐘前開放，須備妥「價值約100元的全新小禮品（需包裝）」
▪️現場體驗：「好聊好座」約幾個好友共享溫馨時光
入場方式：市集消費滿300元/人，即可入場
換場時間：活動期間每半小時換場，讓大家都有機會體驗
（14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30）
🟡「2025鬥豔時尚耶誕秀」活動
時間：114/12/28(日) 18:00-20:30
地點：新北市民廣場
時程表：
18:00耶誕城光雕秀
18:05時尚登臺歡樂展演
18:20高中職聯合展演