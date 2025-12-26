我是廣告 請繼續往下閱讀

發生於19日的台北車站及中山站隨機殺人案震驚社會，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走3條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至在行兇手段上有過之而無不及。隨著案情延燒，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現，其暴戾性格早在過去於台中擔任保全時就初見端倪。當時的他，竟然只因沒有「分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，不僅遭到辭退，還因此鬧上法庭。據了解，張文於2022年間曾在台中某社區擔任夜班保全，月薪加上津貼約4萬餘元，卻屢因情緒控管問題引發爭議。知情住戶指出，一次住戶出於好意，送給值勤保全一袋龍眼，卻在分配過程中引發張文強烈不滿，成為衝突導火線。張文疑似因未分得龍眼，當場情緒失控，對同事大聲咆哮，並以「你給我試試看」、「走著瞧」等語句出言恐嚇，令同事心生畏懼，隨即報警處理並提出恐嚇告訴，案件因此進入司法程序，雙方一度對簿公堂。除情緒失控外，張文的工作表現也遭住戶批評。有不具名住戶透露，張文雖持有良民證而順利錄用，但實際到職後態度消極，上班時間長時間滑手機、玩遊戲，對巡邏與社區安全維護敷衍了事，住戶私下形容其工作表現「極不適任」。住戶事後回顧，當時僅認為張文是情緒不穩、工作態度不佳的保全人員，未曾料到其冷漠外表下，竟潛藏高度危險性。最終，張文任職不到兩個月，便因涉入恐嚇糾紛與工作不力遭公司解雇。相關人士分析，其長期因瑣事即引爆強烈攻擊反應的人格特質，可能與生活失序與社交挫敗高度相關，回頭檢視，這條暴戾之路的警訊，或許早已埋下伏筆。