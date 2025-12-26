男星竇智孔2010年娶回女星許淑幃後，生下2個寶貝兒子，許淑幃產後身材微幅走樣，對自己沒自信，於是竇智孔今年就選擇出資讓老婆去做隆乳手術。日前竇智孔上傳影片分享許淑幃手術前的麻醉過程，當時她被施打麻藥，意識漸漸模糊，睡著前還在問竇智孔：「你娶我你有後悔嗎？」夫妻間的可愛互動讓人笑翻。
竇智孔送妻隆乳當禮物 許淑幃麻醉影片曝光
許淑幃今年7月迎來40歲生日，竇智孔送她隆乳手術當作禮物，近日也陸續在IG分享相關影片。23日竇智孔就上傳許淑幃麻醉時的畫面，當時她躺在病床已經準備好要進行手術，打了麻醉藥後，她叫竇智孔趕快問她問題，竇智孔想了半天只問道：「妳全世界最愛的人是誰？」許淑幃立刻回答：「你！」
許淑幃麻藥發作胡言亂語 逼問：娶我後悔嗎
許淑幃嫌棄這個問題難度太低，要竇智孔多想一些，眼見竇智孔沒有要提問，許淑幃還反過來問老公，「你娶我你有後悔嗎？那娶我之後，我變大奶奶，喜歡嗎？」竇智孔則笑說：「我還沒看到耶！這可能要等看到以後才知道。」結果許淑幃沒過多久就沉沉睡去了，讓竇智孔感嘆麻醉的速度，直呼：「跟她睡覺的時候完全不一樣欸」。
許淑幃隆乳效果很滿意 竇智孔：跟新的一樣
而許淑幃隆乳後身材明顯變得凹凸有致，整個人都自信不少。竇智孔其實早在16日時就有發文，跟大家分享讓老婆隆乳的好處，笑說：「給她也給自己一個機會！像新的一樣」，他也感謝醫師的耐心解說和照顧，「讓我們從擔心變成放心，一步一步陪著，找回女生的自信。」可見夫妻倆對術後的效果都很滿意。
網友看了影片也紛紛留言，「怎麼這麼好笑，還沒變大內內就問喜不喜歡，很厲害欸，（麻醉）還可以撐這麼久」、「好好笑，太可愛了吧」、「當麻醉藥發作的時候，就是這樣的」、「很溫馨，給老婆拍紀錄片」、「幻想變成大奶奶進入夢鄉，值得了」。
來源：竇智孔IG
來源：竇智孔IG