中國解放軍戰機近年頻頻侵擾台灣海峽中線，威脅台灣的空防安全，但這一事態在今年下半年悄悄出現轉變，香港媒體引述台灣國防部公開的解放軍戰機活動報告指出，下半年解放軍戰機相較上半年以及去年同期有所下滑，取而代之的是海警船數量大量增加。根據港媒《南華早報》報導，以「北京為何在2025下半年降溫台海局勢?」為題，並引用了台灣國防部每日公布的解放軍台海周邊海、空域動態報告，今年1月至11月，共有4976架次解放軍機出現在台灣周遭領域，比去年同期的4703架次增加約5.8%。然而，這一數字若分為今年上半年和下半年，狀況則有所不同，今年7月至11月，解放軍機接近台灣次數為2209次，相較去年同期減少14%，當中又有10月降幅最大，單月偵測222次解放軍機活動，比去年10月的370架次減少4成。報導指出，雖然今年中國並未針對台灣祭出大型軍演，軍機活動次數在下半年也有所下降，但中國海警船和科學考察船的活動則是明顯高於去年，今年前11個月一共記錄到259艘，光是7月到11月就有107艘，與去年同期相比大增27%。南華早報引述分析人士指出，這些趨勢反映了北京的政治與戰略思考，短期內全面戰爭的風險並不高，卻也顯示了北京希望持續保持壓迫力道，海警船可達成這點且非動用海軍，不會讓局勢進一步升級，中國海上船隻活動將在未來封鎖台海的行動之中發揮關鍵作用。今年曾在《時代》雜誌投書以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」稱呼總統賴清德的華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）則告訴南華早報稱，解放軍戰機在下半年減少接近台灣次數，可能與華府拒絕賴清德出訪過境，以及罷免國民黨立委行動失敗有關，這兩點加強了中國的信心，在軍事施壓的規模有所減少。高德斯坦指出，今年擾台的解放軍機飛越海峽中線比例已達到7成，高出前一年的6成，這一現象值得關注；他認為，中國目前可能正採取一項「金髮女孩（Goldilocks）」式的解決方案，不大也不小，高度施壓但不會引起反彈的後果，因他們研判目前情勢總體來說算是有利，海警船增加的現象反映出中國企圖對台灣增強施壓，且戰略上開始傾向封鎖海域。不過，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，解放軍下半年減少軍機繞台，與經濟狀況可能較為有關，因今年中國10月發布「十五五」規劃建議之中，解放軍的成本管控也被寫入規畫之中，中共中央軍委辦公廳副主任邱楊談「推進軍事治理現代化」時表示要在多方面削減成本，解放軍應做好「過緊日子」（live a tight life）的準備。