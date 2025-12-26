我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近日流傳一段影片，引發外界對叫車安全與司機收費亂象的關注。一名疑似冒充Grab司機的男子，因不滿交通壅塞，當場向外籍乘客要求加收車資，甚至情緒失控大聲咆哮，場面一度混亂，讓在場乘客與旁人相當錯愕。這起事件由網友在社群平台X上分享。影片中可見，該名男子不斷強調因塞車導致行程延誤，要求外籍乘客支付超出原本談定的費用。乘客雖聽得懂部分泰語，仍顯得一頭霧水，現場保全人員也多次介入，試圖緩和衝突氣氛。爭執過程中，男子轉而向拍攝者解釋，聲稱車上的跳表仍使用2022年的費率，且塞車時間拉長，自然推高車資，因此乘客有義務補足差額。面對對方強勢態度，外籍乘客最終選擇妥協，同意多付錢，只希望事件儘快落幕。不過，影片後段出現關鍵轉折。一名保全人員表示，經檢查後發現，該輛車根本沒有使用跳表，甚至懷疑司機並非透過Grab平台接單，而是非法營業的白牌車司機，整起收費說法恐怕站不住腳。截至目前為止，Grab尚未針對事件發表正式回應，事發地點也未被證實，是否已有乘客提出申訴仍不清楚。但影片曝光後，立刻引發網友熱議，不少人痛批司機行為離譜，直言Grab本就比一般計程車收費高，且在尖峰時段已有額外加價，這樣的亂象只會重創泰國觀光形象。值得注意的是，類似爭議並非個案。近期也有旅客在普吉島透過Grab叫車，原本顯示固定車資為264泰銖，途中卻被司機臨時要求再加收100泰銖，引發不滿。連續出現的收費糾紛，讓外界再度關注泰國叫車與計程車管理問題。