泰國烏隆他尼府一間寺廟，25日聖誕節當天突發騷動。一名日籍男子突然闖入寺內，向僧侶表示希望「洗清罪孽」，行徑異常，嚇壞在場僧人，寺方緊急報警處理，警方隨後介入調查。事件發生在烏隆他尼府直轄縣馬卡亨分區的斯里坤孟寺，當地人也稱為班佬寺。當天僧侶向省級191緊急中心通報，有外國男子在寺內製造不安情緒。警方隨即聯合行政單位與觀光警察趕赴現場了解狀況。警方到場後，發現一名38歲的日本籍男子，身分確認為山口直人。警方檢查其隨身包包時，發現大麻及吸食工具，進一步引發對其行為與精神狀態的疑慮。由於語言不通，警方透過翻譯軟體與男子溝通。山口直人表示，自己因長期感到罪惡與內心壓力沉重，才會前往寺廟，希望僧侶替他「淨化罪行」。他也坦承，平時在飲酒後，或與人發生爭執、肢體衝突後，經常會吸食大麻來紓壓，前一晚也曾使用。警方進一步查核發現，該名男子過去曾涉及公寓竊盜案件，目前仍需定期向緩刑官報到。警方隨後將他帶回烏隆他尼市區警局，以涉嫌擾亂公共秩序依法處理。在被帶離現場前，山口直人當場跪地，向寺內僧侶雙手合十鞠躬致歉。其中一名僧侶阿披實表示，該名日籍男子過去曾多次造訪寺廟，能以簡單英語溝通，平時主要使用日語，住處就在寺廟附近，過去並未惹事，這次突如其來的行為讓僧侶們相當意外。阿披實也指出，當初報警主要是為了釐清男子的動機，直到警方介入後，才確認對方只是想表達內心懺悔，並無其他惡意。此外，泰國近日也發生另一起與寺廟有關的插曲，一名外籍男子在芭達雅騎機車時誤闖寺廟，甚至直接衝進池塘內，最後在僧侶協助下脫困，過程意外成為當地趣聞。