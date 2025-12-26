南投竹山紫南宮為了迎接馬年到來，2026年將推出「2026紫南宮馬年錢母」新樣貌，今（26）日搶先亮相全新樣式，將於2026年元旦1月1日準時發放、2025年12月31日跨年當天上午8時開放排隊，前5000名信眾還可加碼拿到金雞蛋，甚至還有機會抽中金戒指、套幣組。《NOWNEWS》整理2026紫南宮馬年錢母領取時間與排隊動線，帶領讀者快速讀懂紫南宮馬年錢母如何領。
📍紫南宮馬年錢母亮相！2026樣式、金雞蛋獎項一次看
位於南投竹山的紫南宮以祈求發財金、金雞和錢母聞名，每年元旦廟方都會發放象徵好運的錢母，是信眾最愛的開運小物。紫南宮在搶先亮相多款設計，包括馬年金銀錢母、「馬背載金元寶」錢母套裝、可隨身佩戴的錢母項鍊。2026馬年錢母正面為土地公像，背面刻有「馬到成功開新運」，象徵財運亨通與新年開運。
值得一提的是，紫南宮在2026年加碼，只要是前5000名領到錢母的幸運兒，還能額外得到一顆金雞蛋，每顆蛋中皆附有福氣兌換券，裡頭包含獎項眾多，包括金戒指15個、6000元現金20包、典藏套幣1200份、福氣項鍊300條、福氣金銀錢母1000組，以及馬年金色錢母2465個，獎品共計多達5000份。
📍紫南宮馬年錢母發放時間
2026年1月1日早上9時開始發放，完成排隊民眾即可拿到馬年銀色錢母一枚。
📍紫南宮馬年錢母發放地點
廟方考慮排隊動線與參加者安全，將發放點訂為「呷丁酒廣場」活動會場後端處，在紫南宮旁的金天宮斜對面。
📍紫南宮馬年錢母排隊時間
2025年12月31日上午8時開放排隊，此時段前需場佈，請勿在此逗留或佔位。
📍紫南宮馬年錢母排隊起點
社寮里大公街12-24號後之溫室旁小路，開始發放秩序卡時，會將隊伍帶進稻田裡。
📍提早排隊注意事項
🔴1、提早排隊會拿到「提早排隊秩序維持卡」，必須一直待到115年1月1日元旦領到錢母為止，不可拿到維持卡就離場，期間將有工作人員不定時蓋章，少蓋一個章就不可領取錢母。
🔴2、發放秩序維持卡時，認人不認物，屆時將會移除所有「以物」佔位的物品，不聽規勸者，工作人員有權取消其排隊資格。
資料來源：紫南宮
