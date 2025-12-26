台灣虎航這幾日陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，而台南市政府更是宣布，從明年1月1日起，台南民眾只要持有市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市裡，共有27個知名景點，都可享有台南人專屬門票優惠，最高享有對折，最優惠甚至可以免費入場。
台南市政府表示，過去台日觀光互惠多限於交通套票，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠。而日本友誼市提供台南市民的景點門票優惠，將從2026年1月1日起實施。
設籍在臺南市的市民朋友，只要持臺南市民卡或國民身分證，造訪日本的山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等友誼市所公告的景點，就可以享有門票優惠，其中最優優惠更是直接免門票。
市府也提醒，市民朋友需主動向景點工作人員出示臺南市民卡或是國民身分證，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件。且上述城市提供的景點門票優惠資訊，優惠內容未來有可能滾動調整，建議市民朋友造訪前確認官網的即時資訊。
另外，旅遊電商平台KKday則是宣告上線「新幹線QR Code乘車」服務，與三大鐵路公司JR東海、JR西日本、JR九州深化合作，主打免實體換票、直接掃碼進站，讓台灣旅客享受無縫便捷的鐵道旅遊，一共涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的熱門路線，可預訂出發前120天的車票，讓旅客提早規劃行程！
資訊來源：台南市政府、KKday
我是廣告 請繼續往下閱讀
設籍在臺南市的市民朋友，只要持臺南市民卡或國民身分證，造訪日本的山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等友誼市所公告的景點，就可以享有門票優惠，其中最優優惠更是直接免門票。
另外，旅遊電商平台KKday則是宣告上線「新幹線QR Code乘車」服務，與三大鐵路公司JR東海、JR西日本、JR九州深化合作，主打免實體換票、直接掃碼進站，讓台灣旅客享受無縫便捷的鐵道旅遊，一共涵蓋東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等48個起站點車站出發的熱門路線，可預訂出發前120天的車票，讓旅客提早規劃行程！