冷氣團急凍全台，不少人家中已開啟暖氣，但若想兼顧舒適與省電，溫度設定就成了關鍵。美國能源部與澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部表示，冬天室溫控制在18至20度最為理想，超過這個區間，每升高1度，電費可能增加約15%。胸腔暨重症醫師黃軒也提醒，室內外溫差過大，容易引發頭暈不適，甚至增加心腦血管風險，並非越暖越好。此外，台電提醒，暖氣需正確調整出風口方向、搭配電風扇或循環扇使用，不僅能讓熱度分布更平均，也有助於提升暖房效率、降低耗電。
暖氣開20度最舒適！調高1度「電費增15%」
暖氣到底要開幾度才最不耗電呢？根據美國能源部建議，冬天室內最舒適且節能的溫度約為20度，白天有人活動時可維持這個設定，夜間睡眠或家中無人時，則可再將溫度調低，以減少能源消耗。
澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部也指出，將暖氣設定在18至20度之間，能在保暖與節省開銷之間取得平衡，一旦溫度高於此區間，每增加1度，電費就可能上升約15%，長時間下來電費差距相當明顯。
黃軒則提醒，許多人一覺得冷，就習慣把室溫調得愈高愈好，但這樣反而潛藏風險。當戶外溫度低於10度、室內卻長時間維持在23度以上，室內外溫差過大，容易讓人出現頭暈、腦脹等不適，進出暖氣房時，更可能增加心血管與腦血管事件的風險。他建議，室溫若已超過20度，其實不一定要再開暖氣，將環境維持在約18度，對身體相對安全。
暖氣「出風口朝下」才正確！台電示警：影響暖房效果
至於如何讓暖氣更有效率，台電曾在臉書粉專說明，熱空氣會往上飄、冷空氣則下沉，若暖氣出風口朝上，熱氣容易堆積在天花板，甚至被空調吸回，誤判室溫已升高而停止送風，影響暖房效果。因此，大家使用暖氣時，記得將出風口朝下；反之，冷氣運轉時則要朝上，才能發揮最佳效果。
黃軒也補充，開暖爐或熱空調時，可搭配電風扇或循環扇輔助。由於熱空氣容易集中在上方，將風扇朝天花板吹，能把累積的熱氣帶動循環，讓室內溫度分布更均勻，不僅暖得更快，也有助於提升能源效率、降低電費支出。
資料來源：美國能源部、澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部、胸腔暨重症醫師黃軒、台電
我是廣告 請繼續往下閱讀
暖氣到底要開幾度才最不耗電呢？根據美國能源部建議，冬天室內最舒適且節能的溫度約為20度，白天有人活動時可維持這個設定，夜間睡眠或家中無人時，則可再將溫度調低，以減少能源消耗。
澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部也指出，將暖氣設定在18至20度之間，能在保暖與節省開銷之間取得平衡，一旦溫度高於此區間，每增加1度，電費就可能上升約15%，長時間下來電費差距相當明顯。
暖氣「出風口朝下」才正確！台電示警：影響暖房效果
至於如何讓暖氣更有效率，台電曾在臉書粉專說明，熱空氣會往上飄、冷空氣則下沉，若暖氣出風口朝上，熱氣容易堆積在天花板，甚至被空調吸回，誤判室溫已升高而停止送風，影響暖房效果。因此，大家使用暖氣時，記得將出風口朝下；反之，冷氣運轉時則要朝上，才能發揮最佳效果。
黃軒也補充，開暖爐或熱空調時，可搭配電風扇或循環扇輔助。由於熱空氣容易集中在上方，將風扇朝天花板吹，能把累積的熱氣帶動循環，讓室內溫度分布更均勻，不僅暖得更快，也有助於提升能源效率、降低電費支出。