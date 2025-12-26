我是廣告 請繼續往下閱讀

暖氣開20度最舒適！調高1度「電費增15%」

將暖氣設定在18至20度之間，能在保暖與節省開銷之間取得平衡，一旦溫度高於此區間，每增加1度，電費就可能上升約15%

▲澳洲能源單位指出，將暖氣設定在18至20度之間，能在保暖與節省開銷之間取得平衡，一旦溫度高於此區間，每增加1度，電費就可能上升約15%。（圖／記者賴禹妡攝）

他建議，室溫若已超過20度，其實不一定要再開暖氣，將環境維持在約18度，對身體相對安全。

暖氣「出風口朝下」才正確！台電示警：影響暖房效果

因此，大家使用暖氣時，記得將出風口朝下