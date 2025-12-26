我是廣告 請繼續往下閱讀

服裝與鞋類

服飾配件

電子產品與科技產品

許多人在聖誕節總是期待收到禮物或是交換禮物，但不是每一項禮物都能盡如人意，美媒披露，對於許多民眾來說，聖誕節並非結束於聖誕樹下，而是終結在退貨櫃台。根據統計，聖誕節後退貨量會比該月上旬激增 25% 至 35%，其中又以三大類商品最容易被退貨。根據Axios報導，美國人每年都會退掉價值數百億美元不想要的聖誕禮物，這讓原本的一番好意，演變成零售業每年最大的資金黑洞之一。報導提到，聖誕節後的退貨熱潮通常在節日後立即達到頂峰。根據 Adobe Analytics 的數據，從 12 月 26 日開始，退貨量會比該月上旬激增 25% 至 35%。這波持續數週的退貨潮被戲稱為「退貨月」（Returnuary），因可能一直延伸到一月份，讓退貨櫃台和物流忙得不可開交。從這些退貨商品中發現，最不受歡迎且退貨率最高的禮物包括共三大類。衣服與鞋類包含毛衣、襪子等穿戴類衣物。這些東西送禮容易，但尺寸、合身度與個人風格卻很難抓準。服飾配件如帽子、圍巾和首飾。購買門檻低，但也最容易出錯。電子產品與科技產品則因重複購買、產品瑕疵，或是與收禮者生活習慣不符的設備等原因被退貨。報導引述退貨平台Seel的數據顯示，去年節日後的退貨激增，預計2025年全年銷售額中有20%至25%會被退回，這些商品價值相當約1兆美元。因民眾提前購物和最後一刻搶購，11月和12月的假期退貨量激增約16%，退貨商品的平均價格通常落在100至200美元之間。然而，許多退貨商品永遠不會回到貨架上，二手商品交易平台REBEL的創辦人兼首席執行長霍西（Emily Hosie）表示，因為品牌方缺乏以具成本效益的方式，處理這些退貨商品的配套設施，這也導致每年約有84億磅的退貨商品最後被送去垃圾掩埋場。行銷公司Omnisend的電子商務專家包爾（Marty Bauer）表示，玩具與美妝產品等傳統禮物類別的退貨率在節日後相對穩定，這顯示大部分的退貨來自「衝動購買」，而非那些消費者願意花時間精心挑選的商品。