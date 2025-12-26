我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名擁有國立大學 EMBA 碩士學歷的46歲游姓男子，因2021年間與同學產生糾紛，心有不甘。日前在張文隨機砍人案發生後，游男竟於23日在個人臉書公開發表「人死的不夠多，我要趕進度了」等恐嚇言論，隔天遭到新北市調處查獲報請桃園地檢署指揮偵辦，桃檢立即啟動「防範恐怖攻擊應變小組」指揮偵辦，於今日前往其蘆竹區住處將其拘提到案。游男在偵訊時坦承不諱，檢方考量後認無羈押必要，諭知以10萬元交保，並於今天依刑法恐嚇公眾罪嫌對游男提起公訴。法務部調查局新北市調查處執行「1219反恐專案」，於各網路平台進行科技偵蒐時，在12月24日平安夜發現，一名游姓男子在12月23日中午時分，竟以真實姓名在臉書上發表恐嚇言論，內容則稱「某大學Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生，還有吳○學生，我全部不要」，更冷血直言「我要趕進度了，人死的不夠多」。新北市調查處掌握情資後，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦。桃檢則立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」專責檢察官蕭博騰接手，於24日指揮新北處會同桃園處執行搜索、拘提游男到案。檢方調查指出，這名擁有國立大學EMBA碩士學位的46歲游姓男子，因於2021年間與就讀大學EMBA之同學產生齟齬，心有不甘，近日他見到台北捷運隨機殺人案件的新聞後，竟在社群網站上公開發表帶有恐嚇性質的言論，引發社會公眾惶，經檢察官複訊後諭知10萬元交保，今依涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌對游男提起公訴。