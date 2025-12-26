我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大濛》中的林道禹雖無對白，卻是觀眾詢問度最高的綠葉。（圖／華文創提供）

話題還在全台熱燒的《大濛》，請出觀眾詢問度最高的搶眼綠葉「陰間擺渡人」林道禹來出席放映活動，聖誕節驚喜合體從美國返台過寒假的方郁婷，兩人連跑5場全部客滿。面對影迷的支持，林道禹為了不破壞片中角色的神祕感，現場用GOOGLE語音向大家問候，帶著溫暖的幽默讓原本在認屍戲中哭到崩潰的觀眾們，瞬間感受到療癒力量。雖然一做完《大濛》的上映宣傳方郁婷就赴美回歸學生的身分，卻心繫票房，每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。她和