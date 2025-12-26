話題還在全台熱燒的《大濛》，請出觀眾詢問度最高的搶眼綠葉「陰間擺渡人」林道禹來出席放映活動，聖誕節驚喜合體從美國返台過寒假的方郁婷，兩人連跑5場全部客滿。面對影迷的支持，林道禹為了不破壞片中角色的神祕感，現場用GOOGLE語音向大家問候，帶著溫暖的幽默讓原本在認屍戲中哭到崩潰的觀眾們，瞬間感受到療癒力量。
《大濛》最搶眼綠葉現身 影人場活動全客滿
雖然一做完《大濛》的上映宣傳方郁婷就赴美回歸學生的身分，卻心繫票房，每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。她和
林道禹的影人活動場，觀眾搶票搶到翻，各院滿座率與好萊塢強片相差無幾， 甚至連第一排都坐滿，許多影迷到現場排隊購票驚見已完售，向戲院喊話：「要開大廳了吧！」，更有人大嘆：「猶豫就會敗北， 想看要立刻買票！」
林道禹在活動一開始維持片中「
零台詞」的設定，用GOOGLE語音關心影迷：「 有人需要衛生紙嗎？」他 感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，還用片中的名字 魯常自稱，祝觀眾聖誕節快樂，把原先掉眼淚的觀眾們逗樂。
方郁婷感謝林道禹幫忙入戲 陳玉勳現場端出諧音哏
在片中有許多重量級的卡司友情助陣少少的幾場戲，方郁婷在最揪心的「認屍戲」中碰上的林道禹，沒有任何對白，光憑表情和造型、氣質，就引發廣大觀眾的好奇。聽聞他們兩個跑5場映後，導演陳玉勳也驚喜突襲現場，
幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的， 來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」 足見劇組的好感情。
方郁婷回想兩年前的聖誕節這天，剛好就在拍認屍戲，因為情緒需崩潰落淚，拍攝時真的很緊張，很感謝林道禹的表演與造型，
讓她能很快進入角色當中。兩年後《大濛》終於上映，且造成觀眾話題，目前全台票房朝向7000萬，仍在上映中，觀眾可以把握大銀幕觀賞的機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
