我是廣告 請繼續往下閱讀

過了聖誕節，接下來就要迎接農曆春節，許多公司行號都會在此時舉辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞，對於最想得到的尾牙獎品，勞工多半表示現金、汽車等大獎，相反最不想拿到的禮品則為自家公司商品、醬料禮盒。yes123求職網進行「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，詢問勞工心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(69.1%)、「汽車」(50.4%)、「智慧型手機」(45.5%)，以及「百貨禮券」(37%)、「機票」(36%)。還有第六到第十名，又分別為：「機車」(31.2%)、「超商禮券」(25.1%)、「平板電腦」(24.1%)，以及「珠寶鑽石、黃金」」(23.1%)、「餐飲現金券 (18.3%)。相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「公司自家產品或服務」(41.4%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(40.4%)、「塑身、健身體驗券」(39.4%)，以及「美容護膚體驗券」(35%)、「茶葉禮盒」(34%)。至於第六到第十名，又分別是：「化妝品、保養品禮盒」(28.1%)、「果汁機、食物調理機」(27.1%)、「廚具、鍋具」(26.1%)，以及「自行車」(24.9%)、「火烤兩用鍋」(23.8%)。有許多人更希望能在尾牙時中大獎，yes123求職網調查也發現，有75.3%的上班族透露，「曾經在尾牙時中獎過」；而且估計中過「最大獎」的價值，平均為13571元，算是不無小補。即使在尾牙時抽到獎，上班族並非通通感到幸運、開心！其實大家「最擔心」得到的獎品類型，在可複選狀況下，依序為：「生活上完全不會用到的」(70.3%)、「自己還要倒貼金錢的」(59.2%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(54.3%)，以及「很難轉賣或變現的」(44.3%)、「使用期限快到的」(42.8%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(36.7%)。還有在可複選狀況下，針對整個尾牙活動，有89.3%的上班族，最期待「抽獎的獎項」；還有82.3%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；也有39.3%期待「與同事同樂的氣氛」；還有34.5%期待「用餐的菜色」；以及有19.3%則期待「表演活動」。觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌提醒雇主，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫大家一定要出席，或者再花時間準備上台表演。楊宗斌更建議資方，畢竟營運已擺脫前幾年的疫情衝擊，開始重回成長軌道，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心或激勵士氣，更有助於提高忠誠度。