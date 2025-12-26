我是廣告 請繼續往下閱讀

日本知名品牌無印良品（MUJI）近日爆出產品品質爭議，在社群平台上，許多使用者抱怨一款熱銷乳液出現異味，味道甚至被形容為臭酸牛奶的味道。無印良品今（26日）也趕緊發出聲明澄清，經過調查產品成分及安全皆無虞，但開放有疑慮的消費者退貨。根據日本經濟新聞與週刊女性等日媒報導，不少消費者本週在社群平台發文，抱怨一款自2024 年 10 月起發售「藥用抗皺亮澤乳液」味道很臭，許多使用者形容，「聞起來簡直像堆肥」、「像是牛奶壞掉的味道」，直呼臭味難受到完全用不下去，相關評論在社群平台X掀起討論。營運無印良品的「株式會社良品計畫」表示，由於收到多位顧客反應關於 「藥用抗皺美白乳液」的香氣問題，公司已對該商品進行確認。公司強調，該商品僅使用天然成分來源，因此帶有原料本身的香氣；根據原料本身採用時間或狀態不同，香氣可能會產生差異。雖然每個人對香氣的感受有所不同，但對於使用時香氣未達顧客預期的情況，公司深感抱歉。針對該項商品，若顧客希望退貨，將提供退款處理。公司也強調，經調查結果確認，該商品在成分及安全性方面均無問題。若在了解香氣特性後願意繼續使用，民眾可直接使用，無安全疑慮。台灣的無印良品目前未販售這款「藥用抗皺亮澤乳液」，消費者尚不用擔心聞到惡臭。