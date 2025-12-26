我是廣告 請繼續往下閱讀

赤馬年是什麼？「烈性年份」能量強、變動快

▲2026年為丙午赤馬年，天干地支皆屬火，象徵能量強、變動快的高張力年份，社會與個人層面都容易出現節奏加速與局勢翻轉。（示意圖／取自Pixabay）

赤馬年4生肖犯太歲、4生肖走大運

▲生肖羊、虎、狗、蛇在赤馬年的運勢將由黑翻紅。（示意圖／翻攝Pexels）

赤馬紅羊劫是什麼？身體需注意心血管、眼睛、發炎反應

▲2026赤馬年在健康層面上，要注意心血管、眼睛與發炎反應，有相關困擾者需格外留意作息與情緒管理。（示意圖／取自photo AC）

赤馬年別太多紅橘色系！大地色助穩定氣場

2026年為丙午赤馬年，天干地支皆屬火，象徵能量強、變動快的高張力年份，社會與個人層面都容易出現節奏加速與局勢翻轉。命理專家楊登嵙表示，生肖中，馬、鼠、牛、兔泛犯太歲，須特別留意情緒與步調；羊、虎、狗則有貴人與突破機會。赤馬年並非凶年，而是考驗適應力的一年，情緒管理、風險控管與放慢節奏，將是順利度過火年、避免過熱的關鍵。丙午年中的「丙」屬陽火，「午」亦為火支，雙火並行，因此被稱為赤馬年。這類年份特徵在於能量外放、事件推進快速，常伴隨突發轉折、情緒張力與局勢翻轉。赤馬年並非傳統所說的不吉之年，而是屬於強度高、變化快的「烈性年份」，順勢而行者容易快速累積成果，步調失衡者則容易在劇烈變動中承壓。在生肖運勢上，赤馬年有四個生肖屬於泛犯太歲，分別是馬、鼠、牛、兔。屬馬者逢本命年且有自刑象，情緒與壓力易內耗；屬鼠者子午對沖，生活變動幅度大；屬牛者在人際與健康層面較易卡關；屬兔者須留意金錢與合作風險。這四個生肖的共通課題在於「放慢節奏」，避免因衝動而做出後悔決定。相對之下，也有生肖在赤馬年迎來發揮空間。屬羊者與太歲六合，貴人運明顯；屬虎與屬狗者形成火局三合，事業企圖心與執行力同步放大，容易被看見成果；而剛結束犯太歲循環的屬蛇者，運勢也有逐步回升的跡象，適合重新布局。民俗中所說的「赤馬紅羊劫」，指的是丙午、丁未連續兩年的高火年份，歷史上常被用來形容政經局勢快速震盪或自然環境劇烈變化。這並非必然的凶兆，而是象徵舊架構被打散、新秩序正在重組。2026年至2027年間，世界與個人層面都可能面臨重新定位的關卡，調整得宜者反而能找到突破出口。火氣旺盛的年份，人們情緒反應普遍較為直接，焦躁、敏感與急於表態的狀況容易出現。健康層面上，要注意心血管、眼睛與發炎反應，有相關困擾者需格外留意作息與情緒管理。赤馬年的重要功課不在於衝刺，而在於學會踩煞車，避免情緒帶著行動走。從運勢流年來看，2026年正值九紫離火運初期，原本就有利於科技、能源、新媒體等火象產業，疊加丙午能量後，市場熱度容易被迅速推高。然而火勢越旺，越可能出現過熱風險，投資與理財不宜追逐短線高潮，穩定現金流與風險控管反而是關鍵。在日常生活中，赤馬年並不適合過度堆疊紅、橘等高火色系，容易放大情緒起伏。相較之下，大地色、金屬色或低彩度搭配有助於穩定氣場。這一年真正需要培養的不是速度，而是節奏感，減少衝動消費、即時反應與過度社交，才能在火能量中保持不被灼傷的平衡。