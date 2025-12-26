我是廣告 請繼續往下閱讀

自從1219無差別攻擊事件後，社會對大眾運輸安全高度敏感，新北市永和區頂溪捷運站24日聖誕平安夜晚間，傳出一起激烈的咆哮糾紛！一名六旬婦人因故在站內情緒崩潰大喊，引發周邊通勤旅客驚慌，所幸駐守周邊的永和分局警力反應迅速，在獲報後3分鐘內便控制現場，成功化解一場驚魂記。據警方調查，24日晚間，正值平安夜民眾聚會、通勤高峰時段，一名 65 歲婦人原本計畫搭乘捷運前往永和辦事，不料在站內偶遇林姓友人，由於婦人近期心情本就欠佳，雙方在互動過程中，婦人疑因壓力累積，情緒突然決堤失控，在封閉的車站大廳內大聲咆哮，嘶吼聲一度令周邊旅客感到不安並側目規避。負責頂溪站周邊維安任務的永和分局員警，接獲通報後立即發動快速反應機制，在短短 3 分鐘內便趕抵事發地點。在警方的安撫下，婦人心情逐漸平復。員警隨後確認其身心狀況無礙，並陪同其離開捷運站區，現場秩序迅速恢復，並未造成列車延誤或進一步推擠傷害。警方呼籲，民眾在公共場所若遇有衝突或情緒不穩定之人士，應優先保持安全距離並立即尋求工作人員或警方協助，避免直接發生肢體對抗，以確保自身安全。