前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，亦有「小英男孩」之稱，被起訴利用弟弟鄭兆麟當人頭，向東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子收賄198萬元，台北地院26日由施函妤法官開庭，他坦承利用弟弟的帳戶收了陳的198萬元，除了收賄的犯罪事實也對被控洗錢罪認罪，被告鄭亦麟300萬元交保，陳健盛、陳冠滔父子200萬元交保，限制住居，限制出境出海8個月，被告鄭亦麟並接收科技監控。陳健盛、陳冠滔父子否認行賄辯稱是給鄭亦麟的不動產仲介費，由弟弟以東煒建設顧問名義領取；陳健盛在法庭上說，當時是因為由鄭亦麟協助與泓德能源關於安康數據中心不動產買賣，要給他仲介費，後來他說弟弟要出國需要經費，才用弟弟名義領錢，陳說不知道他是政府高官只知道他很神秘。至於財產來源不明罪部分，鄭亦麟還要一一釐清款項才能判斷，沒有認罪，他請求法官讓他以300萬元交保，他願意接收科技監控。「小英男孩」鄭亦麟年齡34歲，2018年起，在經濟部綠能科技產業推動中心(綠推中心)擔任副執行長，在2020年11月到2023年，兼任經濟部政策評估整合辦公室屬員，另外支援過行政院副院長辦公室1年，在能源產業界頗有分量，因為座位就在經濟部部長室，台電人員都稱呼鄭亦麟「秘書」。