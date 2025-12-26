我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彩玟（左）繼《暴君的廚師》後，與姜漢娜（右）在《現金英雄》中二搭，飾演反派兄妹。（圖／IG@netflixkr）

Netflix全新韓國影集《現金英雄》在今（26）日公開，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起等人主演，搞笑奇幻內容讓外界都非常期待。該劇講述需要用薪水收入來換取超能力的英雄「姜常雄」，與以往超級英雄幾乎都是富豪的設定不同，李俊昊狂噴錢救人，被稱「最薪酸英雄」，他將展開守護錢包、以及守護他人的超另類英雄生活。除此之外，在《暴君的廚師》搭檔過的李彩玟與姜漢娜，這次將化身反派兄妹，也成為該劇一大看點。《現金英雄》講述李俊昊飾演的上班族姜常雄，是個普通到不能再普通，卻有著一肚子煩惱的平凡人，在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力：身上現金越多，力量就越強。日前公開的預告中，也可看到常雄打出一拳、擋下一顆子彈，手中鈔票就直接消失，完美呈現「當英雄也破產」的荒謬設定。飾演超級英雄夥伴的卞湖仁（金炳哲 飾）、方恩薇（金香起 飾），也是有奇怪超能力，前者是喝醉就有穿牆能力，後者則是攝取越高卡路里，念力就變得越強大。而在《暴君的廚師》搭檔過的李彩玟與姜漢娜，這次則飾演豪門兄妹，同為「凡人會」核心成員，是劇中關鍵的反派角色，負責追殺有超能力的人。兩人繼《暴君的廚師》的君王與後宮後，這次以兄妹亮相，讓大家都非常期待會展現出什麼樣的火花。劇中最貼近現實的角色，就是飾演女主角金敏淑的金慧峻，身為常雄的女朋友，她在得知對方超能力後，馬上用計算器開始精打細算，計算每一次出手所花費的成本與效益。雖然敏淑對男友行為保有意見，但還是大力支持對方。雖然《現金英雄》以搞笑及奇幻開場，但「破產英雄」的設定，也深刻探討了金錢、資源與正義的矛盾，當不富有的你，需要花大錢來救人時，會選擇保護自己的荷包、人生，還是站出來守護他人性命？該劇以荒謬設定，反映現代人對金錢、資源不足的無力感，塑造了屬於這個時代的草根英雄故事。