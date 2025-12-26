從小被叮嚀「離開要關燈」，但隨手關燈是否真的省電，其實要先看家中使用的是哪一種燈具。經濟部能源署表示，LED燈具耗電量僅為傳統燈具的四分之一，且無啟動瞬間高耗電問題，離開不使用時關燈確實能節能；但省電燈泡與螢光燈管啟動時電流可達正常的5至40倍，頻繁開關還會縮短壽命，建議離開超過3分鐘再關燈。

能源署說明，目前市面上的照明主流已轉為LED燈具，其耗電量約為傳統燈具的四分之一，且不會出現早期螢光燈啟動時瞬間耗電過高的問題，因此只要離開不再使用，隨手關燈就能有效節電。

▲LED燈泡不只省電，壽命更長，但市場上的商品良莠不齊，消費者購買時需慎選。（圖／沛亮PILA）
不過，若家中仍使用省電燈泡或一般螢光燈管，情況就不同。能源署指出，這類燈具在啟動瞬間，會產生大量湧入電流，耗電量可能是正常點燈時的5至40倍，功率也同步放大。此外，頻繁開關會加速燈管老化，縮短使用壽命，進而提高更換成本，因此建議離開時間超過3分鐘再關燈，才比較符合節能效益。

省電燈泡、LED燈泡差在哪？LED燈泡能源效率更高、更省電

至於民眾常混淆的「省電燈泡」與LED燈泡，台電兒童網也曾解釋，省電燈泡其實是「安定器內藏式螢光燈泡」，之所以被稱為省電，是相較於早期鎢絲燈泡耗電較低；但隨著照明技術進步，LED燈泡的能源效率已比省電燈泡高出6成以上，LED燈管也比傳統螢光燈管省電約5成，且兩者價格差距已不大，使用壽命也更長。

▲（圖／翻攝自台電兒童網www.taipower.com.tw）
能源署進一步提醒，選購LED燈具時，除了看瓦數（W），更應留意流明值（lm），在相同瓦數下，流明值越高，代表亮度與效率越佳。色溫方面，偏好溫暖黃光者可選擇約3000K，若希望空間明亮清爽，則可挑選約5000K的白光燈泡。

能源署也建議，將省電燈泡汰換為LED燈泡時，應選擇流明值相近的產品，避免亮度過強；同時不宜將LED燈泡裝設於密閉、不通風的燈罩或容器內，以免散熱不良導致光衰加快、壽命縮短。基於安全與效率考量，若要將螢光燈管更換為LED燈管，最好連同原有燈具一併汰換。

資料來源：經濟部能源署台電兒童網

