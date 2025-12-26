我是廣告 請繼續往下閱讀

▲睦那京親自調製咖啡店的特製飲料，體驗台灣飲料文化。（圖／記者張一笙攝）

為女神提前卡位 粉絲前一晚就到場等候

▲睦那京親自動手做飲料，最終將成品送給粉絲喝。（圖／記者張一笙攝）

親手做飲品又挑戰珍奶 首度體驗台式手搖文化

▲睦那京展現「吃貨」特質，看到甜點忍不住全部吃掉。（圖／記者張一笙攝）

▲睦那京活動現場吸引近百名粉絲到場支持，可見她在台灣高人氣。（圖／記者張一笙攝）

PLG職籃洋基工程韓籍啦啦隊女神睦那京今（26）日現身台北人氣咖啡店Coffee Xover，來台首度擔任限定「一日店長」並體驗台灣手搖飲文化，活動尚未正式開始，店外就已出現長長排隊人龍，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者透露自己昨日晚間就頂著10度低溫夜排，只為一睹女神風采。為了能近距離與睦那京互動，不少粉絲一大早就抵達現場排隊，有讀者向記者透露自己在前一日晚間便提前到場等候，只為搶到限量號碼牌，睦那京也在IG限動轉發感謝粉絲的支持，直言：「啊～從清晨開始就謝謝你了！」主辦單位在活動開始前依序整隊、發放號碼，現場秩序井然，但粉絲的期待情緒明顯寫在臉上，也讓整條街瀰漫著活動即將登場的興奮氛圍。活動由主持人樂天桃猿應援團長3G暖場後，睦那京在歡呼聲中登場，親切向粉絲打招呼，並分享來台後的生活點滴，聊到咖啡話題時，她毫不掩飾自己是「重度咖啡控」，笑說每天至少要喝3杯，而且一定要冰咖啡，才能提振精神，她也分享：「在韓國若選擇熱咖啡，常會被誤會是年紀比較長的人才有的習慣！」幽默說法逗得現場粉絲笑聲不斷，展現自然不做作的一面。睦那京也在店長與店員指導下，親自體驗製作店內招牌飲品，從咖啡製作流程到細節裝飾都相當認真，還首次挑戰台灣代表性的手搖飲「珍珠奶茶」，從咖啡到手搖一次體驗，讓她直呼新鮮又有趣，甚至直接拿起糰子就開吃，讓現場粉絲都笑翻，睦那京也坦言這是難得的特別回憶，能在工作之餘感受不同文化的飲食魅力。活動尾聲，睦那京也向粉絲預告，自己將於本週末（27日至28日）在新竹市立體育館首度以「洋基女孩」身分迎來初登板亮相，她特別邀請粉絲到場替她加油，見證首次正式應援時刻，活動結束後也跟粉絲透露自己要前往球場練習，為明天登場的演出做準備，只為展現給粉絲最好的一面。