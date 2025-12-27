我是廣告 請繼續往下閱讀

受邊境衝突持續緊張，以及南部多地洪災干擾影響，泰國官方預估，今年元旦連假期間的外國旅客人數與觀光收入，恐較去年同期出現下滑，為原本寄望帶動年底觀光熱潮的假期投下變數。根據《曼谷郵報》報導，泰國國家旅遊局局長塔帕妮表示，元旦假期期間的觀光收入，預估介於700億至765億泰銖之間，年減幅度約2%至9%。在人數方面，官方推估，自本月20日起至元旦期間，入境泰國的外國旅客人次，約落在140萬至150萬之間，較去年同期減少約6%至12%。為迎接年底旅遊旺季，泰國仍持續擴充航空運能，近期新增超過10條國際航線，涵蓋來自中國、台灣、日本、新加坡與越南的航班，同時也開放多條歐洲直飛包機，目的地包括曼谷、春武里、普吉、甲米與清萊等熱門城市，希望降低外在因素對旅遊市場的衝擊。另一方面，出境旅遊則呈現不同走勢。受惠於泰銖走強與多國免簽政策，泰國民眾出國旅遊意願持續升溫。多名旅遊業者指出，即便整體經濟前景仍存不確定性，泰國民眾平均每年仍傾向安排1至2次海外旅遊行程，顯示出境市場動能相對穩定。