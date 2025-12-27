我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列開出第一槍，於當地時間26日正式宣布，承認位於非洲之角的索馬里蘭（Somaliland）是獨立國家，消息一出，震撼鄰近的非洲與中東。有外媒評論認為，這項承認標誌著索馬利蘭在多年外交孤立之後，命運發生了「戲劇性」轉變，事實上，美國川普政府及其所屬的共和黨，也不乏有知名政要積極倡導，應深化索馬利蘭與以色列的關係。根據《半島電視台》報導，索馬利蘭的問題十分複雜，雖然過去30多年，它已發展出與索馬利亞截然不同的政治認同，擁有自己的貨幣、國旗和議會，但它內部也有齟齬存在，部分族群並不支持哈爾格薩（索馬利蘭首都）的分離主義綱領。分析認為，近年索馬利蘭為了尋求國際認可，與《亞伯拉罕協議》簽署國-阿拉伯聯合大公國，還有處境類似的台灣都建立了聯繫，現在獲得以色列正式承認，對於索馬利蘭無疑是重大外交突破。事實上，美國總統川普所在的共和黨，一些知名人士，包括參議員克魯茲（Ted Cruz）等等，一直積極倡導深化索馬利蘭與以色列的關係，克魯茲甚至曾多次敦促美國承認索馬利蘭。今年8月，川普在白宮記者會上被問到索馬利蘭問題時，曾暗示他正準備採取行動，坦言「索馬利蘭問題很複雜，但我們正在努力解決」，不過美國至今尚未明確表態。丹麥國際問題研究所的索馬利亞問題專家諾曼（Jethro Norman）告訴《半島》，目前尚不清楚這一事態發展（以色列承認索馬利蘭）是否會促進其他國家效仿，但這在一個已深陷政治分裂的國家（索馬利亞），等於助長離心力，由於憲法和選舉糾紛，索馬利亞的邦特蘭州（Puntland）和朱巴蘭州（Jubaland）甚至已退出聯邦制。年初，川普即將重返白宮、展開「2.0」任期之際，《BBC》曾以「那個愛上唐納德．川普的非洲準國家」為題，報導川普贏得2024年底的大選後，索馬利蘭的許多人都確信，美國將成為世界上第一個承認他們的國家，1名當地女大學生興奮的表示：「川普是我們的救星，他是一位睿智而務實的人，願上帝保佑美國。」索馬利蘭人樂觀的態度，激怒索馬利亞，後者堅信前者是自己不可分割的一部分，1名在索馬利亞首都摩加迪沙工作的數據分析師還怒嗆：「我懷疑川普是否知道索馬利蘭是什麼，更別提它在哪裡了，我怒火中燒。」報導提到，雖然非洲議題在川普第2任期的排序中，可能比較後面，但有一點是明確的，美國已開始改變對索馬利蘭的立場，逐漸放棄以索馬利亞為中心的「一刀切」政策。儘管川普在外交上並不傾向對外援助，但支持承認索馬利蘭的共和黨人投其所好，在「2025計畫」中，將索馬利蘭描述為有利可圖的商業案例，希望能迎合川普的交易性格； 1位駐美國的索馬利蘭外交官坦言：「這取決於他們如何向他推銷，他們必須讓計畫有吸引力。」原文報導：