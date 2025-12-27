我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5566過去因為王少偉合體失敗。（圖／維基百科）

回顧F4因為朱孝天而合體失敗，過往神級男團5566也曾因為王少偉合體失敗，巡演取消慘虧百萬以上，引起許多爭議。不過他多年來為人低調，且私下和團員關係依舊良好，5566依舊和樂現況和朱孝天開砲F4形成鮮明對比。2002年，孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、彭康育（小刀，2003年退出）組成5566退團，出道後團體紅遍亞洲，推出偶像劇、歌曲全都賣座，擁有超高人氣，2010年團體合約到期他們宣布單飛不解散，2013年他們才再次在舞台上合體，並且順勢宣布要舉辦回歸演唱會。不過演唱會還沒開始，就傳出王少偉時間喬不攏，演唱會只好慘賠數百萬宣告取消，王少偉也受到了許多謾罵，「不合群」等批評全都砸到他身上，他也在2017年宣布退出5566，從那時起5566就成為了3人團體。王少偉曾多次在節目解釋，他個人比較低調，不喜歡太紅、不想賺太多錢，因此不想要合體5566，不過團員私下感情都還是非常好，大家也常常聯絡，甚至近年來王少偉還跟前團員小刀合體，見證了只屬於5566最強的兄弟情。從5566看到近日因為合體失敗鬧翻的F4，朱孝天多次爆出爭議言論，還對相信音樂、阿信以及昔日F4成員開砲，不僅再也看不到F4舞台上合體，過去的好感情也已回不去，明明都是台灣兩大男團，卻走上了不同道路。朱孝天因與團隊合作破局、F4合體計畫告吹，情緒起伏明顯，頻頻在粉絲群組抱怨，暗指大麥與黃牛存在不當合作，私人抱怨瞬間升級為涉及商業信譽的公共議題。對此大麥火速透過客服與官方渠道澄清，強調對黃牛「零容忍」，票價由主辦制定、平台僅依法執行流程，否認與第三方抬價合作。25日晚間，朱孝天火速道歉，自從F4合體後，自己持續受到網路暴力，精神上承受巨大壓力，且情況越演越烈，不僅影響他的工作也波及到家人，讓他身心俱疲，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」