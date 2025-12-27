我是廣告 請繼續往下閱讀

▲合歡山松雪樓半夜降雪，上午已積雪9公分。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.27）

▲松雪樓前的車子，都覆蓋一層白白的雪。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.27）

▲松雪樓前已堆起好幾個小雪人。（圖／林業及自然保育署南投分署提供，2025.12.27）

受到水氣增加影響，今（27）日凌晨4點起合歡山持續降雪，截至今早8點為止，海拔3150公尺的松雪樓已積雪9公分，氣溫約0.6度。遊客一早醒來，眼前變成銀白世界，興奮得在松雪樓前堆起雪人。交通部公路局中區養護工程分局也出動鏟雪車，維持道路暢通。目前雪還在下，受到追雪族太熱情的影響，上合歡山的部分路段些微塞車。中央氣象署指出，今晨全台最低溫出現在南投玉山風口，下探至零下5.3度。上山的台14甲線合歡山路段於上午7時起開放限加掛雪鏈車輛通行，目前管制鳶峰至大禹嶺段，將視路況機動調整限掛雪鏈路段。