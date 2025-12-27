相信音樂宣告，五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於今（27）日起在洲際棒球場開唱，共6場演出。台中市政府表示，演唱會期間將實施交通管制，並建議多搭乘接駁車或大眾運輸前往會場。《NOWNEWS》整理如何前往會場交通資訊，包含禁帶物品、接駁車、交通資訊、交通管制、螢光棒購買平台等相關資訊一次看。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」場次與演唱時間
演出地點：台中洲際棒球場
演出場次：
2025年12月27日 (六) 、12月28日 (日)、12月31日 (三)
2026年01月01日 (四) 、 01月03日 (六) ·、01月04日 (日)
演出時間：
皆18:30 開演；跨年場 2025年12月31日(三) 21:15 開演。※ 實際開演時間以現場為主
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」螢光棒要買嗎？
五月天演唱會的螢光棒主要是「雲端互動版LED螢光棒」，透過「相信演唱會」APP 2.0 配合藍牙/NFC與場館系統連線，可實現全場燈光同步與個人化互動，有「宵夜是大雞腿」、「回到那一天」等不同主題版本，粉絲需自行購買，現場購買，或透過官方通路（相信音樂網站）預購。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」維安資訊／禁帶物品：
台中警方指出，為防止模仿事件或類似情況再次發生，水湳中央公園跨年會場預估有逾廿萬人湧入，六處安檢門出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，短暫脫下口罩，打開隨身包包查驗有無攜帶刀械與危險物品。洲際棒球場周邊設有八個安檢門，除了查驗票券，工作人員也會請民眾打開隨身包檢查。
10類物品禁帶：遙控無人機、啵啵球等都被禁止
警方指出，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：槍枝、化學危險物品、毒品、燃油瓦斯、不明用途粉末或液態物、易碎物品及剪刀飛鏢等尖銳物品、棍棒、任何可投擲發射物品、遙控無人機、啵啵球或行李箱登機箱。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」免費接駁路線：
4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘與等待時間。
欒局長補充，考量不少樂迷規劃於演唱會當日順道完成捷運「五月天大地遊戲」，也提醒可多加運用既有的大眾運輸轉乘方式，提前安排動線。台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站。
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」交通資訊
📍搭高鐵：
高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場
📍搭捷運+公車：
捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、127、700路等多條路線前往。
📍搭捷運+YouBike：
捷運文心崇德站下車後，選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵
📍自行開車：
國道、大雅、西屯→ A區停車場：崇德路匝道 -環中路 -崇德路 崇德十九路
豐原、潭子、北屯→A區停車場：崇德路匝道 -環中路 -迎轉道 ＞崇德路 ＞崇德十九路
🟡「五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場」交通管制：
台中市新聞局表示，五月天演唱會每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，為確保行人通行安全，降低人車交織造成交通壅塞及事故風險，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。
📍管制時間：
跨年場次周邊道路：當日晚間16時起至翌日凌晨2時；
其餘5場演唱會（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日）：當日14時起至凌晨0時。
📍管制範圍：
▪️跨年場次：包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；
▪️其餘場次：與跨年場大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。
資訊來源：相信音樂、台中市政府、臺中市政府警察局交通警察大隊
