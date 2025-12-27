我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會昨（26）日三讀通過《青年基本法》，明定青年指的是18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法，同時設置青年發展基金新台幣100億元，並設立基金管理會，其中，專家學者與青年代表佔1/2以上。對此，民進黨立委吳思瑤感嘆，藍白不做功課只想撿現成割稻尾，青年政策成了政治炒作的工具，把跟風仿效的自己捧為最大功臣，更抹黑民進黨毫不積極。對於《青年基本法》的催生，吳思瑤表示，從無到有，耗時742天，從2023拚到2025，整整兩年，事實上，在正常的國會運作下，催生制定一部好法案，兩年根本不算什麼，何況《青年基本法》是台灣第一部攸關青年權益的根本大法（也是繼芬蘭、韓國之後的世界第三），她願意多花時間嚴謹周延，也不要為快而快、倉促上路。吳思瑤說，遺憾在她提出第一個版本的《青基法》後，在野立委一再跟風炒作，求快攬功。吳思瑤感嘆，「天下法案一大抄」，她絕對樂意分享版本，事實上她的版本也是與許多青年團體、學者專家、黨團立委用心研議而來，朝野共享共好，她非常歡迎，但在民進黨教文召委林宜瑾排案審查後，藍白不做功課只想撿現成割稻尾，青年政策成了政治炒作的工具，把跟風仿效的自己捧為最大功臣，更抹黑民進黨毫不積極。「再說一次，好法案絕非一蹴可及！」吳思瑤說，國會應該找回專業負責的立法品質，而不是充斥著逕付二讀速食立法。吳思瑤提到，《青年基本法》三讀通過，真心投入的人才知道箇中甘苦，好政策值得等待，好法案經得起檢驗，「我很光榮，挺青年，民進黨永遠走在最前面！我更感謝一路相挺的年輕朋友，我們終於辦到了！」