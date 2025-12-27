五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於今（27）日起在洲際棒球場開唱，共6場演出。網路上討論周邊究竟有哪些餐廳美食，除了場內的小攤商，周邊最近還有麥當勞，至於美食餐廳，大多聚集在崇德路上，《NOWNEWS》整理超推的3家美食，包含389元起就能吃到牛排，還有自助吧吃到飽。
📍春囍打邊爐台中洲際崇德店
最近全台開設多家酸菜魚餐廳，曾經獲得網友討論前三大酸菜魚熱門品牌「春囍打邊爐」，原是高雄主打港澳式的火鍋餐廳，台中洲際崇德店也主打酸香麻爽的正宗酸菜魚，並有番茄酸菜魚、金湯酸菜魚。
春囍打邊爐將酸菜魚融入自家拿手的火鍋方式邊煮邊吃，麻香不燥熱、辣爽不上火，保證每一口都是熱騰騰的，還可以加入許多特色食材佐食，包含A5和牛或是手工精製的港式丸餃，尤其加上蛤蜊入鍋，鮮度直升另一個層次。
春囍打邊爐台中洲際崇德店還在五月天演唱會期間推出優惠，2025年12月27日 – 2026年1月4日，只要憑巡迴演唱會票根：享指定肉品（經典牛五花、春囍梅花豬）買大送大。
▪️店家資訊
春囍打邊爐台中洲際崇德店
電話：04-24225112
地址：台中市北屯區崇德十路一段465號
📍牛室炙燒牛排崇德洲際店
牛室炙燒牛排從2018年於台中起家，全台有相當多分店，主打平價排餐及多元自助吧，每人389元（牛室經典豬排）起，就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、韓式拌飯DIY、熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、湯品等、飯食、湯品、飲料等。
▪️店家資訊
牛室炙燒牛排崇德洲際店
地址：台中市北屯區崇德路三段689號
電話：04-24228080
📍森森燒肉台中洲際店
全台同樣有多家分店的「森森燒肉」，曾被網友封為台中必吃四大燒肉，也在2024年台中市府舉辦之「台中鍋烤節」活動被票選獲得燒烤品牌組的Top4。
顧客來此用餐方式是點用燒肉，但是可享Buffet自助吧，吧台上的熟食、鮮蔬、飲品與冰淇淋都可無限吃到飽，生菜沙拉標榜使用「溫室大棚蔬菜」，還有數10款以上的法式甜點通通無限享用，包含：閃電泡芙、達克瓦茲、可麗露、磅蛋糕、瑪德蓮等，也因此森森燒肉被網友戲稱是「被甜點耽誤的燒肉店」。
▪️店家資訊
森森燒肉台中洲際店
地址：台中市北屯區昌平東二路137號
電話：04-24220833
資訊來源：春囍打邊爐、牛室炙燒牛排、森森燒肉
