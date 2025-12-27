我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米倉涼子涉毒後首次公開發聲。（圖／米倉涼子官網）

日劇女王米倉涼子日前驚爆涉毒，消失數個月後她首次透過官方粉絲網站發聲明，坦承家中確實遭到了厚生勞動省毒品取締部門的搜查，並且在其中找到了違禁藥物，這陣子會神隱是為了要好好的配合調查，不過因為目前搜查已經告一段落，因此她認為可以出面回應狀況，同時強調了自己的身心狀況沒有問題，讓許多粉絲懸著的心終於放了下來。米倉涼子昨（26）晚透過官方網站發聲明，「事發至今一直沒向大家說明狀況，我感到很抱歉。」她坦承自家確實遭到了執法單位搜查，至於會一直沉默的原因是因為跟律師討論後，基於配合調查的考量下，決定暫時不向外發表資訊。米倉涼子表示，因為目前調查已經告一段落，不過聲明中並未對毒品相關報導進行澄清，「我會繼續配合調查，我理解各界對我有許多看法，因此我會心懷感激的一步步向前邁進。」被猜測是為了接下來繼續演藝活動的宣告。至於外界傳言米倉涼子身心狀況出問題，她也為此做出解釋，「我的身心狀況良好，我會抱持初心，真誠地對待所有遇見的事。」聲明發出後，卻遭業界人士質疑，米倉涼子並沒有說到大家在意的毒品問題，認為若是她真的完全沒問題，家中是不會突然被警察侵入的，認為米倉涼子的聲明文不夠讓人信服。50歲的日劇女王米倉涼子被日媒《週刊文春》爆料涉毒，正在被日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部調查中，並且同時在她家中找到相關使用器具，該處為她和阿根廷籍舞者老公的愛巢，是否為雙方一起涉毒，或是米倉、老公其中一方涉毒，其中細節尚未公開。