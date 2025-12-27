腎臟科醫師林軒任表示，鉛中毒其實離生活很近，不只工業環境，連長期燒劣質香也可能成為隱形來源。腎臟科醫師林軒任分享一名阿嬤因嚴重貧血就醫，檢查發現血鉛濃度高達59，追查竟與家裡點了30年的香有關，甚至導致全家人都中毒。林軒任指出，孩童更可能因此出現過動或學習障礙，提醒民眾燒香務必注意通風、清潔方式與香品品質。
鉛中毒只會發生在工廠？醫師直言：很多台灣家庭天天在吸
台灣人有燒香拜佛的習慣，許多人甚至會在家中供奉神明或祭拜祖先，但長久的習慣小心引發「鉛中毒」。腎臟科醫師林軒任在粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享整個家庭中毒的個案。
一般人多認為「重金屬中毒」只會發生在電池工廠的作業員身上，或是住在工業區排水溝附近的居民，但這次個案主角竟是一位阿嬤，因為嚴重貧血、雙腳水腫到院檢查，血紅素低到只剩5.8。
林軒任說，原先以為只是常見的老人家營養不良，沒想到一照血液抹片，紅血球布滿密密麻麻的「藍色斑點」，在醫學上稱為「嗜鹼性點狀紅血球」，白話解釋就是被重金屬入侵，最後驗出阿嬤血鉛濃度竟然高達59，而真正的兇手竟然是她點了30年的劣質香，不只是阿嬤鉛中毒，連全家人也一起中毒。
鉛最陰險的地方：假裝成鈣質、躲進骨頭慢慢釋放
林軒任醫師解釋，鉛中毒之所以可怕，因為鉛非常「陰險」，進入人體後會玩變裝遊戲，假裝成身體需要的「鈣質」，躲進骨頭裡。這也是為什麼醫學上「螯合劑」排毒療程常遇到瓶頸，很多人打完排毒針、血鉛濃度降下來，卻沒想到過幾個月後數值又反彈，並不是因為又再次中毒，而是原先存在骨頭裡的鉛正在「排隊出庫」。
孩子也中鏢！醫警告：恐出現過動、學習障礙卻常被忽略
林軒任醫師補充，鉛還會穿透腦屏障，像是案例中阿嬤家3歲和12歲的孫子都中鏢，血鉛濃度高達30、40，造成小朋友過動或學習障礙，而家長可能誤以為小孩只是調皮、不願好好學習。
拜拜不是問題！醫提醒燒香一定要注意這3件事
林軒任醫師強調，拜拜燒香沒問題，但要注意健康重點。如果家中有神明廳，建議現在就做3件事：
1、強力通風：香火鼎盛固然好，但如果沒有空氣對流，煙霧微粒就會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落。
2、濕擦比乾擦好：不要用雞毛撢子清理灰塵，這樣只會讓鉛粉塵在空氣中飛舞，改用「濕抹布」擦拭，才能有效的把毒物抓牢並帶走。
3、選擇品質好的香：請一定要買品質合格、有檢驗證明的香，誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。
資料來源：腎臟科醫師林軒任
