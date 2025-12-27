一名熱愛數學的外國網友在Threads發了一道數學題，尋找三角形外直線上的X解為多少，沒想到留言區竟衝進一大票台灣人爭相解答，還有人笑稱這題「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」。該串文已超過萬人按讚、高達79萬次瀏覽。
自我介紹寫著「熱愛數學，學習如何快速計算」的外國網友，經常在Threads貼出各式數學題，原先都只是幾十人的互動次數，沒想到在聖誕節當天，他發了一題數學題，竟在台灣意外暴紅，留言區湧入一大票台灣民眾爭相解答，超過1500則留言，吸引高達79萬次瀏覽。
「幼稚園重讀」玩笑背後的數學直覺
有人開玩笑說「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」，實際上這是屬於小學題目，有趣的是即使長大後用不到這些定理，距離小學畢業也已超過20、30年，公式仍像融進血液、刻進骨子裡那般，讓許多台灣民眾秒喊出正確答案。
數學題引起台灣脆友熱烈討論：「我反射動作覺得是110，但我已忘記為什麼了」、「台灣人的心算能力：3秒解答」、「靠為什麼過了25年我還是看一眼腦中自動浮現110」、「台灣人5秒內要答出來」。
解答2行 vs. 6行：解題思路的差異
有人提到，「台灣人回答平均2行，非台灣人可能需要4至6行才能解出答案。」差異在於用外角定理解答，或是三角形內角和定理搭配平角（補角）觀念。
📍三角形外角定理：三角形的任一外角，等於其兩個不相鄰的內角和。
計算過程：
X= 50+60
故X=110
📍三角形內角和定理搭配平角（補角）觀念：三角形的三個內角相加是180度。同一直線上兩個角互為補角，相加也是180度。
計算過程：
假設三角形左下內角為y
y=180-(50+60)
y=180-110
y=70
而x角度與算出來的內角（70度）互為補角，加起來是180度（平角）
x+70=180
x=180-70
x=110
