台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，隨後出現多起模仿式恐嚇言論，引發社會強烈不安。桃園一名46歲游姓男子，因不滿昔日大學同學，竟在社群平台發文寫下「我要趕進度了，人死得不夠多」等激進言論，藉此進行恐嚇，遭檢警迅速查辦。檢警調查，游男與就讀EMBA的同學3年前曾發生嫌隙，心生不滿。本月19日得知台北捷運台北車站、中山站商圈發生恐怖攻擊事件後，於23日中午在臉書以本名發文，點名特定對象並發表「全部下地獄」、「人死得不夠多」等內容，引發社會恐慌。案件經法務部調查局新北市調查處掌握後，報請桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰偵辦，並於24日拘提游男到案。檢方指出，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，雖無羈押必要，仍諭知10萬元交保，並於昨（26）日依法提起公訴。