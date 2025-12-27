2026年剩下沒幾天，一年一度的跨年活動即接到來，不少人期待與親朋好友一同迎接新年。對此，命理專家小孟老師表示，在跨年當天建議可以準備「2026元現金」或「童軍繩」轉運，遵循小孟老師提供的開財運、愛情桃花轉運、健康轉運、簡易轉運法等4大步驟，就可以好運旺一整年。
2026跨年轉運4招！財運、桃花、健康旺一整年
📍開財運大法
在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。
📍愛情桃花轉運法
在跨年前準備一張咖啡色色紙，在色紙裡畫一個圓，咖啡色為馬年開運色。原因為馬為咖啡色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。
📍健康轉運法
想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。
📍簡易轉運法
2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。
跨年完秒接好運！2026「5星座」財運爆棚、人氣旺
📍第5名：牡羊座
◼︎ 工作運勢：2026年1月工作容易受到主管賞識，建議可多一展長才，若有變動工作計畫的人，也可以挑選此時積極面試，有機會遇到不錯的工作機會。
◼︎ 財運運勢：1月花錢會大手大腳，建議要控制預算，避免錢財流失太多。
◼︎ 感情運勢：容易與另一半因為一些小事而不開心，但只要彼此說開就能找到共識、順利相處，千萬不要把事情悶在心裡。
◼︎ 幸運色：棕色。
◼︎ 貴人／小人：水瓶座／處女座
📍第4名：金牛座
◼︎ 工作運勢：工作上適合學習進修，可以多找相關課程，讓能力進一步提升，同時可運用在工作上，會讓人眼睛為之一亮，若想找新工作可以參考外商或國外職缺。
◼︎ 財運運勢：1月想買的東西特別多，建議控制預算，千萬不要過度花費。
◼︎ 感情運勢：有另一半的人需要多創造出遊的行程，讓彼此間的感情更穩固、更甜蜜，也能走得更長久。
◼︎ 幸運色：黑色。
◼︎ 貴人／小人：雙魚座／天蠍座
📍第3名：雙子座
◼︎ 工作運勢：2026年1月在工作上容易碰到同事競爭，要為自己多爭取、不能退讓，不能事事遷就對方；若有有處理到金錢部分，要說清楚，避免背負不該背負的責任。
◼︎ 財運運勢：這個月對投資、賺錢很有企圖心，但仍要評估風險。
◼︎ 感情運勢：最近魅力很強大，另一半會擔心你是否花心，或與別人走太近，建議多給點安全感，別不讀不回，會讓另一半擔心或難過。
◼︎ 幸運色：紫色。
◼︎ 貴人／小人：雙子座／摩羯座
📍第2名：巨蟹座
◼︎ 工作運勢：事業上容易碰到上司交付任務，雖然壓力較大，也容易產生自我懷疑，但你絕對可以應付，千萬不要退縮害怕，可以找同事幫忙，會是對你有利的貴人。
◼︎ 財運運勢：投資運很好，可以多做研究，但仍要顧慮風險。
◼︎ 感情運勢：和另一半相處時要多說真心話，不要什麼事都不講，這樣對方無法理解你的想法，相處上會更累產生摩擦。
◼︎ 幸運色：橙色。
◼︎ 貴人／小人：獅子座／天秤座
📍第1名：摩羯座
◼︎ 工作運勢：1月份事業會有好的夥伴出現，雖然自身能力已經很強，但建議找人幫忙時就要找人，千萬不要什麼事都自己扛，也因你平時常幫助別人，累積好人緣，同事都很願意幫忙。
◼︎ 財運運勢：這個月想大花特花，但要控制預算，錢要花在刀口溨上。
◼︎ 感情運勢：有對象的你很受大家歡迎，但記得告訴大家已經有另一半、回絕對你有好感的人，不然可能會產生愛情紛爭。
◼︎ 幸運色：金色。
◼︎ 貴人／小人：摩羯座／天秤座
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。