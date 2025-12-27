我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台中梨山25日發生重大車禍，台南夫妻騎重機下山途中與小貨車對撞，被拋飛約2公尺受重傷。（圖／翻攝畫面）

台中市和平區梨山地區25日發生一起重大交通事故，一對來自台南的夫妻騎大型重機前往福壽山農場遊玩，返程下山途中行經彎道時，與一輛小貨車迎面對撞，兩人剎車不及遭強烈撞擊，當場被拋飛約2公尺高，重重摔落地面，傷勢相當嚴重。和平警分局指出，事故發生於25日下午3時10分，地點在台中市和平區福壽路梨山陳列館路段。50多歲蔡姓男子騎乘大型重機，載著妻子由福壽山往梨山方向行駛，途中與一輛疑似由非法移工駕駛、且懸掛註銷牌照的小貨車對撞。撞擊瞬間蔡男被拋飛撞上貨車車頂，造成頭部擦挫傷、左腳骨折，蔡妻則有是肋骨以及脊椎受傷。事故發生後，小貨車駕駛未停車處理，隨即駕車逃逸。夫妻倆先被送往台中市區醫院急救，經手術後再轉送台南奇美醫院持續治療，所幸兩人暫無生命危險，警方也確認蔡男並無酒駕情事。警方目前已鎖定肇事逃逸的疑似非法移工身分，持續調閱監視器並展開地毯式查訪，也透過當地居民勸說肇事者投案，但對方疑因擔心遣返與賠償問題仍未現身，全案正由警方全力追緝中。