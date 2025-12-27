我是廣告 請繼續往下閱讀

王ADEN遭認證音癡！老師質疑：這有辦法紅嗎？

創作歌手王ADEN校園演唱遭爆擺臭臉、態度不妥事件延燒近1週，輿論持續發酵，使其過往登上小S節目《小姐不熙娣》的片段也被挖出，其中1名教唱過王ADEN的老師黃建東認證他「以前是音痴」，事後對方剛發單曲〈想了妳6次〉還不禁質疑：「這有辦法紅嗎？」王ADEN則不以為意，轉念感謝當時父母讓自己學唱歌，最後可以出道，父母功不可沒。2023年王ADEN登上《小姐不熙娣》，同場來賓還有歌唱老師黃建東，黃建東爆料對方在國二時給自己上過課，小S直問：「他是一個好學生嗎？」黃建東不假思索：「他當時是音痴！」引發眾人驚呼，「真的假的！」黃建東回憶道，「真的！第一堂課的時候，他還是家長帶來，就是伴奏放給他聽、唱一遍，王ADEN沒辦法唱在key上面！」更笑稱對方長大後，才剛發單曲〈想了妳6次〉，內心第一時間質疑：「咦？這有辦法紅嗎？」小S聽完後，直誇王ADEN「怎麼現在變這麼厲害！」對方羞澀地感謝黃建東老師成為初期教導者，幫助自己非常多，同時更感謝當時父母讓自己學唱歌，「國中生花錢學唱歌不容易」，最後可以出道，十分感激父母在心。