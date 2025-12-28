我是廣告 請繼續往下閱讀

▲跨年將至，人潮聚集的公共場域再度引發安全與心理壓力關注，北捷隨機攻擊事件後，不少民眾外出仍難掩不安情緒。（圖／攝影中心）

從肝著手：疏肝解鬱，平穩情緒

▲突發事件後不少人情緒緊繃，中醫師建議透過散步、深呼吸等簡單運動，幫助肝氣疏泄，讓心神逐步放鬆。（圖／取自Unsplash）

從腎著手：補腎固本，減輕恐懼

穴位按摩：每日五到十分鐘

▲太衝穴位在腳背大拇指與二拇指間凹陷處。（圖／馬光中醫提供）

▲內關穴在手腕橫紋上約兩寸。（圖／馬光中醫提供）

▲湧泉穴在腳底板上方約三分之一凹陷處。（圖／馬光中醫提供）

▲腎俞穴位在腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸。（圖／馬光中醫提供）

養生茶飲：日常可飲用此茶，助疏肝補腎、寧心安神

▲彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師。（圖／馬光中醫提供）

台北捷運隨機攻擊事件引發社會焦慮，加上跨年將至，民眾外出心慌。中醫師劉宗昇表示，突發驚恐易擾亂心神，與肝氣鬱結、腎氣不足有關，可透過疏肝解鬱、補腎安神，搭配運動、作息調整、穴位按摩與茶飲，幫助穩定情緒、降低恐慌反應。日前台北捷運發生隨機攻擊事件，許多人心中留下驚嚇與不安。彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師指出，這類社會事件容易放大集體焦慮，從中醫視角來看，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡。而心神不寧往往與「肝腎」失調有關：肝主疏泄，氣鬱則生煩躁；腎主恐懼，腎虛則恐慌加劇。針對此類事件引發的急性恐慌與後續壓力，可從肝腎入手，因肝腎同源，相互滋養，讓心神安寧、情緒平穩。中醫師劉宗昇表示，肝氣鬱結易生焦慮，事件突發常讓人胸悶易怒。中醫以「疏肝理氣」為主，促進氣血流通，讓心神暢達。日常可做：◾適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，幫助肝氣疏泄。同時提升周遭覺察，正如事件後許多人反思「不再沉浸在自己世界」，這也有助避免肝鬱。◾情志調節：練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」，慢慢釋放。《黃帝內經》云「怒傷肝」，培養樂觀、避免過度壓抑最重要。腎虛易生恐懼，事件中的煙霧與刀傷混亂，最易觸發腎氣不固。中醫以「補腎益精」鞏固根基，讓心神有所依託。日常可做：◾飲食補腎：多吃黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物；早睡早起（晚上11點前入睡），避免過勞。◾養生習慣：睡前泡腳（可加鹽或艾葉），通暢腎經。適度提高危機意識，也能增強自我保護感，減少無謂恐懼。◾疏肝安神：太衝穴（腳背大拇指與二拇指間凹陷處）、內關穴（手腕橫紋上約兩寸）。◾補腎安神：湧泉穴（腳底前1/3凹陷處）、腎俞穴（腰部第二腰椎棘突下旁開1.5寸）。◾玫瑰花 5g：疏肝解鬱，舒緩情緒◾菊花 5g：清肝熱，減輕煩躁◾枸杞子 5g：補腎益精，緩解恐懼◾酸棗仁 3g：養心安神，助眠◾甘草 2g：調和諸藥（高血壓者可省略）材料放入杯中，沸水沖泡悶5至10分鐘，可加少許蜂蜜調味。連續飲用一周，觀察身心變化。每日1至2次，熱飲為佳；孕婦、兒童或慢性病患者請先諮詢中醫師。中醫師劉宗昇提到，中醫養生重在「治未病」，尤其社會事件後，更需注重身心平衡。綜合肝腎調養，心神自能歸位，焦慮自然減輕。在這場風雨過後，輕輕深呼吸，把心放軟；提高警覺，但不讓恐懼綁架內心。